BB firma acordo com instituições italianas para relações bilaterais e ESG

O Banco do Brasil firmou um memorando de entendimentos com a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), banco de desenvolvimento da Itália, e o grupo segurador italiano SACE para estreitar as relações bilaterais entre os dois países e estimular negócios com impacto positivo nas questões ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês).

O acordo foi assinado nesta quarta-feira, durante o Fórum Empresarial Brasil-Itália, realizado em São Paulo. As instituições prestarão apoio mútuo para buscar novas oportunidades de mercado e de financiamentos para o Brasil. Neste escopo, podem entrar captações junto à CDP com garantia do SACE.

Estes recursos devem ser utilizados para projetos sustentáveis e na recuperação econômica do Rio Grande do Sul, que foi atingido por enchentes em maio após as fortes chuvas no mês anterior. O memorando também prevê a realização de dois eventos anuais para integrar empresas italianas e clientes empresariais do BB.

O vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do banco, José Ricardo Sasseron, afirma em nota que o histórico de negócios entre os dois países abre oportunidade para operações sustentáveis. "Também temos a oportunidade de reforçar nossas captações sustentáveis de recursos, juntamente com Cassa Depositi e Prestiti, fomentando nossa carteira de empréstimos sustentáveis."

O vice de Negócios de Atacado, Francisco Lassalvia, diz que o banco tem atuado com grupos internacionais em busca de novas fontes de financiamento. "Este MoU objetiva incrementar o fluxo comercial entre empreendedores ítalo-brasileiros, além da captação ser direcionada para operações com impacto ambiental, social e de governança positivos para o Brasil, notadamente no estado do Rio Grande do Sul, afetado pelas enchentes em abril deste ano", afirma ele.