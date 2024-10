Ata do Fed deve jogar luz sobre quanto autoridades estavam dividas sobre corte de 0,5 p.p. nos juros

Por Howard Schneider

(Reuters) - As ata da reunião no mês passado em que o Federal Reserve decidiu cortar a taxa de juros em 50 pontos-base pode fornecer uma palavra final sobre o quanto as autoridades estavam divididas em relação a uma decisão que pegou muitos economistas de surpresa e provocou a primeira dissidência de um membro da diretoria em 19 anos.

Em sua coletiva de imprensa após a reunião, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que havia um "amplo apoio" para o corte de 50 pontos, sendo que até mesmo a diretora dissidente, Michelle Bowman, concordou que era hora de afrouxar a política monetária, mas preferiu começar com uma redução menor, de 25 pontos, como uma proteção contra os riscos de inflação que ela não está convencida de que tenham sido totalmente controlados.

No entanto, Powell também reconheceu uma "boa diversidade de discussões excelentes" sobre a decisão, enquanto as projeções divulgadas pela autoridade do Fed sobre o que aconteceria nos próximos três meses foram excepcionalmente dispersas.

Nas projeções de corte de juros apresentadas na reunião de setembro, os membros do Fed viram quedas de 0 a 75 pontos-base até o final do ano. Esse é um spread igual ao das projeções do Fed de setembro de 2022, quando as autoridades ainda estavam no meio do processo de aumento dos juros e debatendo o quanto precisariam ir além para controlar a inflação.

O horizonte de tempo de três meses fornecido na perspectiva de setembro do Fed até o final do ano corrente é o mais curto no Resumo Trimestral de Projeções Econômicas do banco central.

A ata, que será divulgada às 15h (horário de Brasília), fornece um relato detalhado das idas e vindas entre os membros do Fed e a equipe ao longo de cada reunião de dois dias. Ela contem seções sobre as perspectivas econômicas e financeiras, bem como um relato das opiniões das autoridades sobre a política monetária apropriada e os riscos que elas acham que a economia está enfrentando.

Embora seja um documento retrospectivo, geralmente divulgado três semanas após cada reunião do Fed, ele também pode mostrar melhor para o público e para os investidores a diferença de opinião sobre cada voto. Ao fazer isso, ela também pode fornecer pistas sobre como o Fed pode reagir aos dados econômicos que estão chegando.

A ata "pode lançar alguma luz sobre a barra para as autoridades reduzirem os juros em um ritmo mais rápido", escreveram os economistas do Citi na segunda-feira.

Atualmente, os investidores esperam que o Fed reduza a taxa básica de juros em mais 25 pontos na reunião de 6 e 7 de novembro e novamente em dezembro.

O documento também pode dar uma ideia melhor se o corte de 50 pontos foi uma abordagem difícil para seus proponentes ou não. Embora tenha havido apenas uma discordância, isso não diz nada sobre como os sete participantes sem direito a voto na reunião, os presidentes de alguns dos bancos regionais que entram e saem das posições de voto ano a ano, sentiram-se em relação ao movimento ou sobre como os votantes viram suas opções.

O relatório de empregos de sexta-feira consolidou a opinião dos investidores de que o Fed reduzirá o corte para 25 pontos em sua reunião de 6 e 7 de novembro, depois que a criação de vagas de trabalho ficou acima do esperado, a taxa de desemprego caiu e o crescimento salarial de 4% permaneceu acima do que as autoridades do Fed consideram consistente com sua meta de inflação de 2%.