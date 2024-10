Argentina tem "o melhor do mundo, mas confio nos meus jogadores", diz técnico da Venezuela

O técnico da seleção venezuelana, Fernando Batista, disse nesta quarta-feira (9) que espera que sua equipe consiga ter um bom desempenho na quinta-feira contra a Argentina de Lionel Messi, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Eles têm jogadores de ponta, têm o melhor do mundo, mas confio muito nos meus", disse Batista durante a coletiva de imprensa no Estádio Monumental de Maturín, onde vai ser disputada a partida da nona rodada, em que Messi voltará à seleção 'albiceleste' após uma lesão que o afastou dos dois jogos anteriores do torneio classificatório.

"Estamos preparados para fazer um grande jogo" e "espero que possamos levar alegria aos venezuelanos", afirmou o treinador. "Não há maior motivação do que poder jogar este tipo de partida (...). Você está jogando contra o campeão da América, contra o campeão do mundo".

Batista terá uma tarde especial, enfrentando seu país natal.

"Amanhã serei a pessoa que mais quer vencer, porque me entrego aos jogadores, aos dirigentes, às pessoas (...) e o jogo acaba e eu volto a ser argentino", garantiu ele.

O treinador da 'Vinotinto' destacou poder contar novamente com o meio-campista Yangel Herrera, depois de ele ter superado problemas físicos pelo seu clube, o espanhol Girona.

"Yangel é um jogador com condições incríveis, num campeonato como o espanhol, onde se destacar não é fácil", declarou. "Podemos contar com ele amanhã e espero que ele possa nos dar tudo o que puder dar".

São apenas duas baixas por suspensão por acúmulo de cartões amarelos: o lateral-esquerdo Miguel Navarro e o meio-campista Cristian Cásseres Jr.

Batista falou sobre a possibilidade de troca de lado para o lateral-direito Jon Aramburu, da Real Sociedad, para ocupar a posição de Navarro na lateral esquerda, embora tenha dito que também considerou outras opções.

"Alex (González) e Delvin Alfonzo podem jogar do outro lado e pode ser uma possibilidade (...). Aramburu já fez isso conosco".

erc/gfe/aam

© Agence France-Presse