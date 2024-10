Arábia Saudita perde por pouco uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU

Por Michelle Nichols e Pesha Magid

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Arábia Saudita não conseguiu, por pouco, conquistar uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas nesta quarta-feira, um golpe nos esforços de Riad para aumentar sua reputação de direitos no exterior e quatro anos após ser rejeitada em uma proposta de 2020 para ingressar no órgão de 47 membros.

A Arábia Saudita está gastando bilhões para transformar sua imagem global de um país conhecido por rigorosas restrições religiosas e abusos de direitos humanos em um centro de turismo e entretenimento, de acordo com plano lançado pelo príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, conhecido como Visão 2030.

Os membros do Conselho de Direitos Humanos, sediado em Genebra, são eleitos pela Assembleia Geral da ONU, com 193 membros, em Nova York, em votação secreta por grupos geográficos para garantir uma representação equilibrada.

O grupo da Ásia-Pacífico, que inclui a Arábia Saudita, foi a única disputa competitiva nesta quarta-feira, com seis candidatos disputando cinco assentos. As Ilhas Marshall ficaram em quinto lugar com 124 votos, enquanto a Arábia Saudita ficou de fora, com 117 votos.

Embora o Conselho de Direitos Humanos não tenha poderes juridicamente vinculantes, suas reuniões aumentam o escrutínio e podem determinar investigações para documentar abusos, que às vezes servem de base para processos de crimes de guerra.

A República Democrática do Congo, a Etiópia, o Quênia, a República Tcheca, a Macedônia do Norte, a Bolívia, a Colômbia, o México, a Islândia, a Espanha e a Suíça foram eleitos para o conselho. Benin, Gâmbia e Catar foram reeleitos para um segundo mandato de três anos. Os membros do conselho não podem servir por mais de dois mandatos consecutivos.

Os novos membros eleitos iniciarão seus mandatos em 1º de janeiro de 2025.

A votação desta quarta-feira ocorre enquanto o grupo antiexecução Reprieve disse que a Arábia Saudita executou pelo menos 212 pessoas este ano, superando o recorde anual anterior do reino de 196 pessoas executadas em 2022 e 172 pessoas executadas em 2023.

O escritório de mídia da Arábia Saudita não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Mohammed Bin Salman, ou MBS, já havia dito anteriormente que o reino está trabalhando para reformar sua abordagem à pena de morte.

No entanto, desde que assumiu o poder em um golpe palaciano em 2017, MBS enfrentou censura internacional por reprimir a dissidência e por sua suposta ordem para o assassinato do jornalista da oposição saudita Jamal Khashoggi, em 2018.

O governo saudita negou qualquer envolvimento do príncipe herdeiro e sustentou que o assassinato de Khashoggi foi realizado por um grupo desonesto.

Apesar de não ser um membro votante, a Arábia Saudita tem sido cada vez mais ativa nos bastidores do Conselho de Direitos Humanos nos últimos anos, dizem diplomatas e grupos de direitos.

Eles acrescentam que seu lobby ajudou a encerrar as investigações de crimes de guerra do órgão no Iêmen em 2021 e procurou se opor a uma moção liderada pelo Ocidente para aumentar o monitoramento dos autores de possíveis crimes de guerra no Sudão.

