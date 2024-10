Aportes de montadoras devem impulsionar Pirelli, diz CEO

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - O CEO da Pirelli na América Latina, Cesar Alarcon, disse nesta quarta-feira (9) que os investimentos recordes anunciados por montadoras no Brasil nos últimos meses devem favorecer aportes da fabricante de pneus, que já anunciou em março passado a destinação de R$ 200 milhões para seu polo industrial em Campinas, interior de São Paulo.

"Nossos ciclos de investimentos têm muito a ver também com os ciclos de investimentos e anúncios das montadoras", afirmou o executivo à ANSA durante o Fórum Itália-Brasil, evento organizado pela ICE, agência do governo italiano de promoção à internacionalização, e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

"Neste ano ocorreram os investimentos mais significativos da história do Brasil e que vão favorecer claramente investimentos nossos em termos de tecnologia, inovação e capacidade produtiva, especialmente em produtos com alto conteúdo de tecnologia", acrescentou.

Segundo Alarcon, a Pirelli já trabalha em produtos para a nova geração de veículos híbridos com motorização flex, grande aposta do setor automotivo para descarbonizar a frota no Brasil e que devem começar a chegar ao mercado ainda em 2024. "Estamos desenvolvendo produtos especificamente para as necessidades dos veículos que vão ser construídos aqui no Brasil", salientou.

