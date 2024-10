'Alexa' com tela que reconhece pessoas da casa está R$ 180 mais barata

Do Guia de Compras do UOL

Para quem deseja ter uma casa equipada com dispositivos inteligentes, o dispositivo Echo Show 15 precisa estar no radar. O aparelho funciona como alto-falante com a assistente de voz Alexa e tem uma tela de 15,6 polegadas. Ele pode ser usado na vertical ou horizontal, além de reconhecer as pessoas da casa.

O Echo Show 15 está hoje (8) com 8% de desconto, saindo de R$ 1.999 para R$ 1.819 na Amazon. Esse valor é exclusivo para assitantes do serviço Prime, que podem aproveitar a Mega Oferta, evento promocional que acontece até hoje (9).

Quase uma TV

O Echo Show 15, lançado em 2022, é um "smart display" (tela inteligente), e não um "smart speaker" (alto-falante inteligente), como os outros Echo. À primeira vista, parece um painel de informações com tela sensível ao toque, como aqueles de totens em museus e shoppings.

Echo Show 15 na orientação retrato Imagem: Marcella Duarte

O aparelho presenta uma interface com widgets que permitem ações como:

Deixar recados;

Incluir itens à lista de compras;

Adicionar tarefas;

Ver os calendários compartilhados ou individuais;

Controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente a partir de um único lugar.

Ele pode ser posicionado na vertical ou na horizontal — nesse modo lembra um quadro. Uma moldura preta e um contorno branco reforçam esse visual, e é possível até comprar um acabamento de madeira para sobrepor.

Recomenda-se que o dispositivo seja instalado na parede, usando o suporte incluso (como aqueles de televisão, fixado com quatro parafusos e buchas).

Quem preferir deixá-lo em cima de um móvel ou balcão deve adquirir um pedestal, vendido separadamente.

Dá para usar como?

Um quadro de avisos, um porta-retratos, um relógio, uma televisão, um controlador de dispositivos de casa inteligente: esses são alguns dos papéis que o Echo Show 15 desempenha.

Ele tem o sistema do Fire TV embutido, ou seja, dá para assistir a seus conteúdos favoritos da Netflix, YouTube, Prime Video, Globoplay, Disney+ e outros serviços de streaming. Um controle remoto por voz com Alexa, incluso, permite navegar pelo conteúdo mesmo estando longe do dispositivo.

Já a tela inicial pode ser customizada com os widgets mais úteis para a família, como previsão do tempo, comandos de luzes, músicas, agenda e o "Sticky Notes" ("post-its" que você pode deixar para si mesmo e para outros).

Reconhecimento facial

É aqui que está o trunfo da Echo Show 15: a possibilidade de personalização do conteúdo que é exibido de acordo com quem está olhando para ele. Basta configurar o perfil de cada morador da casa e cadastrar o rosto (como é feito para a tela de desbloqueio de celulares) para ser reconhecido quando passar.

Assim, há uma tela geral, com as informações compartilhadas da casa, e uma específica para cada pessoa, com sua agenda pessoal, seus lembretes, suas preferências musicais.

A ideia é que você passe por ele e pare, em pé, para ver sua página personalizada e controlar o que desejar, com toques na tela. Pedidos podem ser feitos por voz, de qualquer lugar que a assistente virtual consiga de ouvir, como:

"Alexa, deixe uma nota para meu irmão levar o cachorro para passear"

"Alexa, avise todos sobre o jantar no domingo"

"Alexa, mostre minha lista de compras"

"Alexa, apague a luz do quarto"

"Alexa, abra a Netflix"

Echo Show 15 na orientação paisagem Imagem: Marcella Duarte

Vídeo e tela

Com um display deste tamanho, claro que a experiência de vídeo é um diferencial do Echo Show 15. Ao contrário dos outros dispositivos da linha, seu foco é a tela, e não o áudio.

Quando está em orientação paisagem (horizontal), reproduz em imagens em 1080p Full HD.

Já o áudio é estéreo e satisfatório para assistir a um vídeo ou colocar música ambiente. Mas não tem aquela potência para, por exemplo, animar uma festa. E é possível conectar fones Bluetooth ao equipamento, caso não queira incomodar a casa enquanto assiste algum vídeo ou ouve música.

Sua câmera pode ser usada para chamadas de vídeo — funciona entre dispositivos Echo ou smartphones com o aplicativo Alexa —, para monitorar a casa, e até para olhar seus animais de estimação enquanto estiver fora.

A tela do Echo Show 15 também funciona como objeto de decoração. É possível definir as imagens de descanso no painel — há opções pré-definidas e você pode usar suas próprias fotos, como um porta-retratos digital.

Mas preste atenção ao escolher o local de instalação — como o vidro é bem reflexivo, luzes podem atrapalhar a visualização.

Recomendo colocar próximo à porta de entrada da casa, para acesso de toda família, ou até na cozinha. Imagina que legal ir olhando uma receita (as skills do Cookpad e do Panelinha são bem interessantes) ou até ver um episódio de um seriado enquanto cozinha.

Diversas possibilidades de uso do Echo Show 15 Imagem: Marcella Duarte

Vale a pena?

Apesar do desconto da Mega Oferta Amazon, o Echo Show 15 não é barato. Mas não há nenhum produto parecido com o dispositivo nos concorrentes —que trabalham mais com alto-falantes.

Ele é interessante para funcionar como "coração digital da casa", em que pode ser integrado a vários dispositivos, como outros Echo, lâmpadas inteligentes e eletrodomésticos compatíveis com a Alexa. A interface da tela é bem intuitiva e os comandos por voz dificilmente falham.

Se você tem uma família, e quer deixar a rotina mais digital, o Echo Show 15 pode ser um bom investimento.

Agora, para quem mora sozinho ou para um casal jovem, talvez prefira o Echo Show 10 (com tela giratória que te segue e um grande alto-falante) ou o Echo Studio (com áudio super potente), que custam um valor parecido.

Cupom de R$ 50 OFF

