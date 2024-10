Alesp aprova parceria público-privada para construção do túnel Santos e Guarujá

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou na terça-feira, 8, o Projeto de Lei 655/2024, que autoriza a contratação da parceria público-privada para construção e operação do túnel imerso que ligará Santos a Guarujá. O projeto havia sido encaminhado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) há pouco mais de um mês.

Incluído no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o túnel será a maior obra do programa.

O investimento previsto é de R$ 5,96 bilhões, com aporte de R$ 2,7 bilhões pelo governo federal e igual valor pelo governo paulista. O valor restante será obtido com a participação da iniciativa privada, por meio de PPP.

Com aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão, o empreendimento atenderá carros de passeio, caminhões e motocicletas. Além disso, está prevista a construção de uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) passando pelo túnel.

A inauguração está prevista para 2028.