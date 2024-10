Wall Street fecha em alta, puxada por compras técnicas a bom preço

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (8), aliviada pela queda dos preços do petróleo, com os investidores fazendo compras a bom preço após a baixa da segunda-feira.

O Dow Jones registrou alta de 0,30%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,45% e o índice ampliado avançou S&P 500 0,97%.

Os operadores se inclinaram por valores que fecharam em baixa na segunda-feira, incluindo capitalizações gigantes do Nasdaq como Apple (+1,84%), Amazon (+1,06%), Adobe (1,83%) e Tesla (+1,52%), que encerraram a sessão desta terça-feira no azul.

O setor tecnológico impulsionou o mercado, auxiliado pelas gigantes dos semicondutores, segundo Peter Cardillo, da Spartan Capital. A Intel subiu 4,20%; a Nvidia, 4,05% e a Broadcom, 3,23%.

"O mercado se recupera da fragilidade da segunda-feira", disse Cardillo.

A bolsa espera a publicação, na quinta-feira, do índice de preços ao consumo (IPC) e o resumo da reunião de setembro do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano), nesta quarta.

O forte recuo do petróleo também contribuiu para a alta do mercado. "Os preços do petróleo aumentaram à espera de uma retaliação de Israel" contra o Irã, "mas até agora, não aconteceu", explicou Cardillo.

O setor tecnológico, que tinha capitalizado a alta do petróleo, recuou. ExxonMobil (-2,66%), Chevron (-1,57%), ConocoPhillips (-3,42%) e EOG Resources (-2,88%) fecharam todas no vermelho.

