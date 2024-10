Wajngarten reage a críticas de Malafaia a Bolsonaro: 'Roupa suja se lava em casa'

O advogado e assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten, rebateu as críticas do pastor Silas Malafaia à postura do ex-chefe do Executivo federal durante o primeiro turno das eleições 2024. Malafaia afirmou nesta terça-feira, 8, que Bolsonaro "errou estupidamente" ao não embarcar na campanha dos candidatos apoiados oficialmente pelo PL, como o prefeito Ricardo Nunes (MDB), em São Paulo, e o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), em Curitiba.

"Roupa suja se lava em casa, e não em público", disse Wajngarten ao Estadão. "O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, no momento certo, e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno."

Segundo o advogado, que ocupou a Secretaria de Comunicação Social durante o governo de Jair Bolsonaro, a campanha presidencial de 2026 passa pela vitória de Ricardo Nunes contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

"Foram decisivos Tarcísio (de Freitas) e (Silas) Malafaia, cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes", disse o ex-secretário. "A fase agora é de distensionamento e, sem orgulho e vaidade, vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos."

Ao Estadão, o pastor criticou os "sinais dúbios" emitidos por Jair Bolsonaro aos eleitorados paulistano e curitibano, onde candidatos que não os avalizados oficialmente pelo ex-mandatário fragmentaram o eleitorado que se afirma como bolsonarista. "Que líder é esse? Sinal dúbio para o povo? Líder toma frente, líder dá a direção", disse Malafaia, reforçando que, ainda assim, mantém seu apoio ao ex-presidente.