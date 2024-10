Fã de um bom vinho? Leve 3 garrafas por R$ 86,90 hoje

Gosta de vinho mas está precisando economizar? Com essa promoção para assinantes prime da Amazon, você consegue levar três garrafas por R$ 86,90 —e é possível garantir diferentes rótulos de vinhos tinto, branco e rosé. Confira abaixo como funciona e a lista de produtos elegíveis:

Como aproveitar a promoção

A promoção é válida até o dia 9 outubro de 2024 às 23h55. Veja as regras para uso divulgadas pela Amazon:

Adicione três produtos desta lista ao seu carrinho-- para isso clique em "Adicionar ao carrinho" ou "Ver opções para variações específicas do produto".

Depois de terminar de fazer compras, selecione "Ir para o carrinho".

A oferta será aplicada automaticamente ao finalizar a compra, se elegível.

Veja detalhes sobre alguns rótulos abaixo e confira aqui a lista completa de produtos disponíveis na oferta.

Bebida com sabores vibrantes de frutas vermelhas e acidez refrescante;

Contém sulfitos;

Teor alcoólico de 12,5%.

Vinho tinto frutado com uvas viníferas;

Teor alcoólico de 11%.

Com notas de frutas negras e especiarias;

Vinho chileno do Valle del Maule;

Teor alcoólico de 13%.

Vinho português com sabor de uvas vinificadas e Malvasia;

Indicado para acompanhar pratos leves;

Teor alcoólico de 13%.

Sabor suave e doce;

Produzido na Itália;

Teor alcoólico baixo de 7 a 8,5%.

Sabor que mistura cassis, groselha, pimenta e pão tostado;

Vinho da região de Mendoza;

Teor alcoólico de 13,5%.

Vinho com sabor que promete frescor;

Teor alcoólico de 12.5%.

Vinho fresco com aromas de frutas frescas e framboesas;

Teor alcoólico de 12.5%.

Vinho frisante, meio-doce e de cor branca na taça;

Sabor de maçã com toques doces cítricos.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.