Vice-premiê destaca 'amizade histórica' entre Itália e Brasil

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, exaltou a "amizade histórica" com o Brasil, país onde ele chega nesta terça-feira (8) para uma visita oficial.

"Neste ano comemoramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil. São quase 850 mil italianos vivendo no Brasil. Existe uma amizade histórica entre Roma e Brasília, baseada em sólidos laços culturais, econômicos e sociais. É um ano crucial para as relações bilaterais", disse ele em entrevista à Folha.

Tajani lembrou que o Brasil participou da cúpula do G7 na Itália, em junho, e disse que os dois países encontraram uma "convergência importante em questões como a luta contra as mudanças climáticas, a fome e a pobreza, que serão aprofundadas na reunião do G20, no Rio". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.