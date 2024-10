Quem é a candidata com zero voto no Rio? Em SP, três receberam só um apoio

Uma candidata a vereadora do Rio de Janeiro não recebeu nem um voto nas eleições 2024. Marileide de Freitas Moreira, registrada como Marileide Faz, teve um total de zero voto. Ela é filiada ao Avante e concorreu pela segunda vez seguida. A primeira foi em 2020, quando ficou como suplente de vereador.

Quem é Marileide

Marileide tem 70 anos e é casada. Os demais dados sobre ela são inconsistentes. Na primeira eleição, ela foi registrada como originária de Ladário (MS), mas nas eleições deste ano o cadastro indicava que ela era de Corumbá (MS). Além disso, o grau de escolaridade dela também mudou entre as candidaturas. Em 2020, ela foi registrada como tendo ensino médio completo e, neste ano, declarou ensino médio incompleto.

Nestas eleições, ela não declarou bens. No entanto, em 2020, Marileide declarou ser proprietária de um Chevrolet Onix 2015, no valor de R$ 8 mil.

Ela recebeu R$ 15 mil do fundo partidário. Na internet, ela não tem presença ativa e dados do TSE mostram que a prestação de contas da campanha está zerada. Nas eleições anteriores, a receita de Marileide foi de R$ 5.165,50.

Foi eleita como suplente em 2020 com 234 votos. O cargo funciona como uma espécie de "reserva" para quando um vereador eleito ficar ausente de sua função por motivo de saúde ou por morte. O suplente também assume o cargo quando o vereador concorre a outra eleição ou assume outro cargo na administração pública. Se não assumir efetivamente o cargo, o suplente não recebe remuneração.

O UOL tenta contato com o Avante para posicionamento sobre a candidatura de Marileide. O espaço será atualizado assim que houver manifestação.

Os menos votados

No Rio de Janeiro, outras duas candidatas a vereadora despontam como as menos votadas. São elas Ione Favela (PMB), de 57 anos, que recebeu 6 votos, e Selma Barreto (MDB), de 62 anos, que foi votada por apenas 3 eleitores. As duas já participaram de eleições anteriores, sendo eleitas como suplentes. No caso de Ione, ela se apresentava como "Caçula do Horto" antes do atual nome político e a única vez em que fez campanha na internet foi em 2022, quando era filiada ao PT. Já Selma se apresentou pelas redes sociais para estas eleições, tanto no TikTok quanto no Facebook.

Em São Paulo, três candidatos tiveram apenas um voto. Eneas Sales (PMB), de 55 anos, e Luiz Falcirolli (DC), de 59, já concorreram em eleições anteriores para deputado e não foram eleitos. Além deles, há também a estreante Santy Araujo (DC), de 47 anos. Nestas eleições, apenas Eneas declarou bens: um veículo avaliado em R$ 40 mil. Falcirolli —que antes se apresentava como Paulo Falcirolli— só declarou bens nas eleições anteriores, apresentando um total de R$ 184.100 em patrimônio. Nenhum deles fez campanha política em redes sociais nesta corrida eleitoral. Araujo e Falcirolli receberam R$ 6.210,90 do partido para realização da campanha.

Candidaturas 'laranjas'

Partidos eleitorais são obrigados a ter ao menos três mulheres para cada sete homens concorrendo às eleições em suas chapas proporcionais (deputados e vereadores). Além disso, as siglas são obrigadas a destinar no mínimo 30% do fundo eleitoral às candidatas. Assim, alguns partidos utilizam a estratégia de lançar mulheres nas eleições apenas para atingir a cota de gênero determinada. Segundo apuração do UOL nas eleições de 2022, as candidaturas laranjas seguem algumas características:

Candidatas têm de 0 a 5 votos em eleições anteriores;

Não declaram bens ao TSE;

Não declararam gastos de campanha em eleições anteriores;

Não fazem propaganda eleitoral nas redes sociais mesmo depois do início da campanha.