Veja 7 benefícios do vinagre balsâmico à saúde

Colaboração do UOL, em São Paulo

O vinagre balsâmico é feito, em geral, a partir de uvas e tem uma coloração escura e consistência mais densa, com um sabor agridoce característico. Entre seus componentes benéficos, destacam-se os antioxidantes, além de pequenas quantidades de minerais como potássio, cálcio, ferro e fósforo.

É importante ressaltar que o vinagre balsâmico não contém gorduras nem colesterol, o que o torna uma opção saudável em diversas preparações.

A seguir, veja os principais benefícios do vinagre balsâmico para a saúde.

Auxilia na digestão

O ácido acético, presente no vinagre balsâmico, estimula a produção de enzimas digestivas, facilitando a digestão e a absorção de nutrientes.

Além disso, suas propriedades antimicrobianas ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinal, o que pode ser benéfico para quem sofre de problemas gastrointestinais leves.

Contribui com a saúde do coração

Os antioxidantes reduzem o colesterol LDL (conhecido como "ruim"). Isso contribui para a prevenção do acúmulo de placas nas artérias, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, esses compostos também auxiliam na regulação da pressão arterial, ajudando a manter os níveis sob controle.

Outro benefício importante é a proteção dos vasos sanguíneos ao promover maior elasticidade, o que melhora a saúde geral do sistema cardiovascular. Além disso, favorece a circulação sanguínea, reduzindo o risco de formação de coágulos.

Regula os níveis de açúcar no sangue

O ácido acético, presente no vinagre balsâmico, não apenas facilita a digestão, mas também ajuda a reduzir o aumento rápido dos níveis de glicose no sangue após refeições ricas em carboidratos.

Além disso, o vinagre balsâmico pode melhorar a sensibilidade à insulina, tornando o corpo mais eficiente no uso da glicose disponível, o que pode auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue e prevenir picos de glicemia.

É fonte de antioxidantes

Por ter antioxidantes, o consumo de vinagre balsâmico oferece diversos benefícios para o corpo, protegendo as células e órgãos contra o estresse oxidativo e contribuindo para a prevenção de doenças crônicas.

Os principais efeitos antioxidantes do vinagre balsâmico são: combate aos radicais livres, proteção cardiovascular, prevenção do envelhecimento celular, redução de inflamação e fortalecimento do sistema imunológico.

Contribui com a perda de peso

O vinagre balsâmico pode ajudar na perda de peso de várias formas, principalmente por ser baixo em calorias e pelos benefícios do ácido acético presente em sua composição.

Entre os principais mecanismos que auxiliam no emagrecimento estão o aumento da saciedade, que ajuda a controlar o apetite; a melhora da digestão e a estimulação do metabolismo, facilitando a queima de calorias.

Reforça o sistema imunológico

Pode fortalecer o sistema imunológico devido aos seus compostos antioxidantes, antimicrobianos e anti-inflamatórios. Esses componentes ajudam a reforçar as defesas naturais do corpo, oferecendo proteção contra doenças e infecções.

Contribui com o controle das inflamações

O vinagre balsâmico possui propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. É bastante benéfico no combate a condições inflamatórias crônicas, como artrite e doenças cardíacas.

Quantidade recomendada

Não há uma quantidade específica recomendada para o consumo de vinagre balsâmico. Entretanto, é considerado seguro e benéfico para a saúde consumir de uma a duas colheres de sopa por dia.

Geralmente, essa quantidade é suficiente para aproveitar os benefícios nutricionais e antioxidantes do vinagre balsâmico.

Contraindicações

Embora o vinagre balsâmico seja geralmente seguro e benéfico para a saúde quando consumido com moderação, há situações em que seu uso deve ser evitado.

Pessoas com gastrite, úlceras ou refluxo gastroesofágico podem sentir piora dos sintomas ao ingerir alimentos ácidos, como o vinagre balsâmico.

O ácido acético pode irritar a mucosa do estômago, agravando inflamações e desconfortos.

Como consumir?

O vinagre balsâmico é um ingrediente versátil que pode ser utilizado de diversas receitas, como:

Tempero para saladas.

Molho para carnes e vinagrete.

Marinadas para carnes e vegetais.

Cobertura para frutas frescas, como morangos ou peras.

Combinação com queijos e aperitivos.

Fonte: Renata Luz, nutricionista e supervisora do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Clínicas de Itajubá (MG).