Tanques israelenses avançam em Jabalia, no norte de Gaza, dizem moradores

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Israel avançou nesta terça-feira com seus tanques ainda mais profundamente dentro do território de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, e aconselhou a população a abandonar a região enquanto bombardeava o histórico campo de refugiados palestinos em ataques aéreos, dizem moradores.

Médicos palestinos disseram que há relatos de vítimas em Jabalia, mas que não conseguiam alcançar as áreas sob ataque.O exército de Israel disse que suas forças estão tentando impedir que combatentes do grupo militante Hamas realizem mais ataques a partir de Jabalia e querem evitar que eles se reagrupem.

“Jabalia está sendo destruída”, a frase foi repetida em muitas mensagens postadas nas redes sociais por residentes de Gaza.

O primeiro aniversário da guerra entre Israel e Hamas foi na segunda-feira. O conflito foi desencadeado pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Autoridades de saúde palestinas não forneceram imediatamente novos números de vítimas, mas disseram que dezenas de pessoas foram mortas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas. O exército israelense disse que um soldado foi morto em combate no norte de Gaza.

Mais tarde, o exército israelense disse que havia detectado e interceptado dois lançamentos de projéteis cruzando Gaza, pouco depois que o aliado menor do Hamas, a Jihad Islâmica, disse ter disparado foguetes em direção a Sderot, no sul de Israel.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi; reportagem adicional de Aidan Lewis, Nayera Abdallah e Jaidaa Taha)