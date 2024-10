Tajani inaugura escritório da Simest em São Paulo

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) - A Simest, companhia do Grupo Cassa Depositi e Prestiti que apoia o crescimento de empresas italianas no exterior, inaugurou no Consulado-Geral da Itália em São Paulo sua sede no Brasil, na presença do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

"A América Latina representa uma área de relevância estratégica para o crescimento internacional das empresas italianas, graças a um mercado rico em matérias-primas e com potencial de desenvolvimento elevado em setores de referência para nosso sistema empresarial", declarou Tajani.

Para Regina Corradini D'Arienzo, CEO da Simest, "o Brasil, que é o segundo parceiro comercial da Itália na América, após os Estados Unidos, não poderia deixar de ser a sede escolhida para auxiliar as empresas ainda antes de financiá-las".

"O made in Italy não é feito apenas dos setores tradicionais, mas também de muita tecnologia e know-how. Queremos poder trazer para cá as competências da Itália", acrescentou a executiva.

Tajani ainda anunciou um pacote de medidas financeiras de mais de 500 milhões de euros (R$ 3 milhões) em apoio às exportações e à internacionalização de empresas italianas com interesse na América Latina, incluindo incentivos dedicados a companhias de setores industriais penalizados pelo alto custo de energia.

"A América Latina é uma área prioritária para empresas de setores com alto consumo energético", ressaltou. (ANSA).

