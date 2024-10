Suspeito por desaparecimento de Maddie McCann pode ser solto

O suspeito pelo desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007 poderá ser libertado, após ter sido absolvido nesta terça-feira (8) de outro julgamento por crimes sexuais realizado na Alemanha. O Ministério Público anunciou que vai recorrer.

A acusação havia pedido 15 anos de prisão para Christian Brückner, de 47 anos, por agressões sexuais e estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.

Em um dos casos, ele teria agredido uma alemã de 10 anos em uma praia em abril de 2007. Em outro, foi acusado de exibicionismo a uma portuguesa de 11 anos em um parque infantil. Também foi acusado de estuprar uma septuagenária, uma menina de 14 anos e uma irlandesa de 20 anos.

Porém, as provas apresentadas não foram suficientes. Na ausência de vestígios de DNA, a acusação baseou-se em depoimentos de testemunhas e de pessoas próximas de Brückner.

A absolvição pronunciada pelo tribunal de Brunswick abre caminho para uma possível libertação no próximo ano, após o cumprimento da pena por estuprar uma americana de 72 anos, na Praia da Luz, onde Madeleine McCann desapareceu.

Embora declarado principal suspeito, Brückner não foi formalmente acusado pelo desaparecimento de Maddie, de três anos, de um quarto de hotel em Portugal.

Na época, Brückner morava perto do local onde a família McCann passava as férias e esteve próximo do apartamento de onde a menina desapareceu, segundo dados de seu celular.

