Sogros de prefeito do ES são mortos em hotel onde moravam; dupla é presa

Os sogros do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Victor Coelho, foram mortos a facadas no hotel onde moravam na manhã desta terça-feira (8). Duas pessoas foram presas e confessaram envolvimento com o crime, segundo a polícia.

O que aconteceu

Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, foram vítimas de latrocínio. Os corpos foram encontrados pela filha, Keila Vetoraci, primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, no hotel que pertencia à família.

Crime foi considerado brutal pelos policiais. A investigação inicial aponta que Cacilda foi morta primeiro, enquanto estava sozinha na casa. Luiz Geraldo teria saído para comprar marmitas e, ao voltar, foi surpreendido pelos criminosos, que atacaram o idoso e fugiram com pertences do casal. Os agentes da Polícia Civil optaram por não entrar em detalhes, mas afirmaram que as vítimas tinham "vários" ferimentos provocados por facadas.

Assassinato teria sido premeditado. Duas pessoas, identificadas como Valmir e Adriana, teriam contratado uma diária no estabelecimento como clientes comuns. Os policiais afirmam que, ao que tudo indica, a dupla se hospedou já com a intenção de matar os proprietários.

Suspeito foi preso enquanto fugia no carro da família e confessou o crime, segundo a polícia. Após os assassinatos, Valmir colocou os bens roubados no veículo da família e dirigiu em direção a outro bairro. No entanto, o suspeito teve dificuldade para dirigir o veículo, e foi abordado por guardas municipais, que estranharam o comportamento. Durante a revista, os agentes encontraram sangue nos pés do motorista, e desconfiaram da relação com o crime. O homem se rendeu, confessou o envolvimento e indicou onde Adriana pretendia se esconder. A mulher foi encontrada, presa em flagrante e também foi encaminhada à delegacia.

Para a Polícia Civil, não houve motivação política. Os investigadores acreditam que a intenção dos suspeitos era conseguir dinheiro para se mudar para Campos dos Goytacazes (RJ), pois eram foragidos em Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, a mulher já havia se hospedado no estabelecimento, e, para não correr o risco de ser reconhecida e denunciada após o roubo, teria convencido o parceiro a matar os idosos, segundo informações preliminares.

Dupla tem antecedentes criminais, e o homem deixou a prisão em maio. Além de ter uma passagem pela polícia por uma tentativa de homicídio em 2006, Valmir cometeu crimes patrimoniais no RJ e ES, e chegou a ser condenado. Em maio deste ano, foi preso em flagrante por furto e liberado após audiência de custódia. Já Adriana seria envolvida com tráfico de drogas. A polícia acredita que ambos sejam usuários das substâncias ilícitas.

Os animais de estimação que viviam com o casal também foram encontrados mortos. Valmir confessou ter golpeado os idosos, mas nega ter matado os cães. Adriana também afirma que não matou os animais. Uma equipe de peritos veterinários foi enviada ao local e irá apurar as circunstâncias.

Dupla irá responder por latrocínio e crime contra o meio ambiente. Os agentes destacaram que o latrocínio é considerado um crime hediondo no Brasil, e tem pena de 20 a 30 anos de reclusão. Já o assassinato dos animais pode acrescentar até cinco anos de pena.

Prefeito pediu respeito pela privacidade e pelo luto da família. "Agradeço pelas mensagens de apoio e solidariedade, e conto com a compreensão de todos para que possamos ter nosso momento de recolhimento e união familiar", escreveu Victor Coelho. O governador do ES, Renato Casagrande, também prestou solidariedade e desejou forças à família.

O UOL não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos presos. O espaço segue aberto para manifestação.