'Situação no Líbano é muito preocupante', diz chanceler italiano

BUENOS AIRES, 8 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, expressou preocupação com a guerra no Oriente Médio, em particular na tensão registrada no Líbano, nesta terça-feira (8).

"A situação no Líbano é muito preocupante pelo que está acontecendo e claramente o nosso objetivo continua sendo o de um cessar-fogo tanto no Líbano como em Gaza", declarou ele à ANSA.

Tajani especificou ainda que recebeu garantias do seu homólogo israelense, Israel Katz, de que o contingente italiano que participa na missão Unifil da ONU "será mantido fora de confrontos com o Hezbollah".

O chanceler italiano assegurou que o governo está "acompanhando a evolução da situação com grande atenção" e disse estar "convencido de que a eleição do novo presidente libanês pode ser muito útil para alcançar um cessar-fogo", esperando que também na frente política "eles acelerem os tempos".

Além disso, o vice-premiê reiterou a sua "solidariedade aos jornalistas do Tg3" agredidos no Líbano e "as suas condolências pela morte do motorista", lembrando que também "condenou a decisão da Federação Russa de emitir um mandado de detenção para os jornalistas do Tg1".

"O princípio é o mesmo, a liberdade de expressão e de imprensa é um dos alicerces da democracia. Sufocar a liberdade de imprensa é sufocar a democracia", concluiu. (ANSA).

