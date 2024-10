Sakamoto: Campanha de Boulos disputará com Nunes voto pragmático em Marçal

A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) planeja disputar com Ricardo Nunes (MDB) o voto pragmático —não o ideológico— dos eleitores de Pablo Marçal (PRTB), afirmou o comentarista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça-feira (8).

O voto ideológico vai cair no colo de Nunes, e o PT e o PSOL não vão disputar esse voto ideológico. Mas tem um naco do voto que não é ideológico, mas pragmático, e esse será o alvo da campanha de Boulos Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto também lembrou que Marçal conseguiu atrair eleitores com propostas voltadas ao empreendedorismo e a melhorias práticas na vida dos cidadãos. Boulos, por sua vez, busca conquistar esses eleitores com uma abordagem semelhante, mas voltada para a qualidade de vida.

O Boulos está correndo atrás disso do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

