Resultados do CNU: onde ver as notas do concurso unificado

Se você participou do CNU (Concurso Nacional Unificado), popularmente conhecido como o "Enem dos Concursos", já pode conferir suas notas a partir das 10h desta terça-feira (8). As informações estarão disponíveis no mesmo site de inscrição para o concurso, facilitando o acesso e a consulta.

A seguir, veja como conferir o resultado e outras informações relevantes sobre o processo de avaliação.

Onde consultar as notas

As notas estarão disponíveis no site oficial do CNU.

O candidato poderá visualizar o desempenho em todas as provas realizadas, como objetivas, discursivas e redação.

Detalhamento das notas

Para os candidatos de nível superior (blocos 1, 2, 3, 5, 6, e 7), será possível acessar o número de acertos, a nota final e a nota ponderada das provas de conhecimentos gerais e específicos.

No caso dos candidatos de nível médio (bloco 8), o sistema mostrará os acertos por disciplina e a nota ponderada, além da avaliação gramatical da redação.

Solicitação de revisão de notas

É permitido pedir revisão das notas das provas discursivas e redação até quarta-feira (9), diretamente pelo site do CNU.

Próximas etapas após o resultado

Como saber se estou habilitado no Enem dos Concursos? Essa informação estará disponível no campo: "Situação do cargo", no extrato do resultado da prova.

Fui classificado no Enem dos Concursos, e agora? Se você foi classificado para a prova de títulos, etapa classificatória do concurso, precisará enviar a documentação até quinta-feira (10).

O que é a prova de títulos? A prova de títulos é uma fase classificatória, mas não necessariamente eliminatória. Os candidatos aprovados nas etapas anteriores precisam enviar documentos que comprovem sua formação, como cursos, pós-graduações e/ou experiências profissionais na área desejada. Essa etapa pode representar entre 5% e 10% da nota final, variando conforme o órgão e o cargo em disputa.

Documentação precisa ser reconhecida em cartório. Todos os documentos precisam ser autenticados em cartório, conforme retificação do edital. Quem não enviar dentro do prazo estipulado, receberá zero nesta etapa do processo.

Ação judicial em andamento