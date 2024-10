Relicário com fragmento do osso de São Benedito é roubado de igreja no Rio

Um relicário que contém fragmento de osso de São Benedito foi roubado da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no centro do Rio de Janeiro, no sábado (5).

O que aconteceu

Criminosos invadiram a igreja e levaram o relicário com o fragmento de osso do santo que era objeto de devoção dos fiéis. Além do relicário, também foram levados outros objetos do templo, como um ventilador, mesa de som, medalhas, imagens de santos e terços. As informações são da Polícia Civil do Rio.

Roubo ocorreu no final de semana, mas só foi percebido na segunda-feira (7). Como não havia sinais de arrombamento no local, a suspeita é de que os criminosos tenham se escondido dentro da igreja após a festa de São Benedito, que foi realizada naquele sábado, segundo o padre responsável pela paróquia, Álvaro Inácio.

Álvaro também falou que o fragmento roubado é uma peça roubada é inestimável. Conforme o sacerdote, o relicário é um objeto de devoção dos fiéis que frequentam o local.

Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos é tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O templo religioso localizado na rua Uruguaiana, no centro do Rio, é um dos mais tradicionais da capital fluminense.

Caso é investigado pelo 1º DP (Praça Mauá). Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, os investigadores vão analisar as imagens das câmeras da região para tentar identificar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.