Raízen assina compromisso de R$11,5 bi em investimentos para E2G e outros combustíveis

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen assinou nesta terça-feira uma carta de compromisso de investimentos de 11,5 bilhões de reais em plantas de produção de etanol de segunda geração (E2G), biogás e biometano durante cerimônia de sanção do Combustível do Futuro, programa do governo que visa estimular a produção de novos combustíveis sustentáveis.

A companhia, maior produtora de açúcar e etanol de cana do mundo, já havia anunciado anteriormente sua intenção de construir nove plantas de etanol produzido a partir do bagaço da cana. O produto, uma importante aposta da Raízen para o futuro, já tem sido exportado para clientes da Europa.

Duas plantas de E2G da Raízen já estão em operação nas unidades paulistas Costa Pinto e Bonfim, onde também haverá produção de biogás e biometano, e outras duas estão em fase final de construção.

(Por Letícia Fucuchima)