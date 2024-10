Quando começa o horário eleitoral obrigatório do segundo turno? Veja data

Do UOL, em São Paulo (SP)

A propaganda eleitoral gratuita do segundo turno em 2024 pode ser veiculada a partir da próxima sexta-feira (11), até 25 de outubro. Nesta fase da campanha, as regras são diferentes: os dois candidatos têm a mesma quantidade de tempo de exposição na TV e no rádio.

Como funciona o segundo turno?

Em municípios com mais de 200 mil eleitores, o candidato é eleito em primeiro turno caso conquiste a maioria absoluta dos votos. Ou seja, é preciso obter metade mais um dos votos válidos, sem contar nulos e brancos. Caso contrário, as duas candidaturas mais votadas avançam para o segundo turno.

Na nova etapa, é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, sem computar brancos e nulos, como prevê a Constituição Federal. Para localidades com menos de 200 mil eleitores, basta a maioria simples.

Vale lembrar que o processo não se aplica para a escolha de vereadores. Neste caso, o sistema é proporcional, e não majoritário, e considera quocientes eleitoral e partidário, além de sobras e médias de cargos.

Debates confirmados para o segundo turno em SP