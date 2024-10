Pupilo de Mujica lidera intenções de voto para eleições no Uruguai

O esquerdista Yamandú Orsi, pupilo do ex-presidente José Mujica e candidato da opositora Frente Ampla, lidera as intenções de voto para as eleições no Uruguai, disputa que se encaminha para ser decidida em um segundo turno, de acordo com as últimas pesquisas.

Em 27 de outubro, os uruguaios irão às urnas para escolher presidente e vice-presidente para o período 2025-2030, assim como os 30 membros do Senado e os 99 da Câmara de Representantes. Se nenhuma chapa presidencial obtiver mais de 50% dos votos, haverá um segundo turno em 24 de novembro.

As pesquisas mostram que Orsi, ex-intendente do departamento (estado) de Canelones (2015-2024), está à frente. Ele é seguido pelos candidatos dos partidos que integram a coalizão do governo de centro-direita liderada desde 2020 pelo presidente Luis Lacalle Pou, impedido constitucionalmente de buscar a reeleição imediata.

O aspirante do Partido Nacional, Álvaro Delgado, ex-secretário da Presidência de Lacalle Pou, aparece com maiores possibilidades de ir ao segundo turno frente ao seu rival do Partido Colorado, o advogado Andrés Ojeda. Muito atrás estão os candidatos do Cabildo Aberto, o general aposentado Guido Manini, e o do Partido Independente, o ex-ministro do Trabalho Pablo Mieres.

O instituto de pesquisas Opción disse nesta terça-feira que se as eleições fossem no próximo domingo, 42% votariam em Orsi e 41% em algum dos candidatos dos partidos da coalizão governante (24% em Delgado, 12% em Ojeda, 3% em Manini e 2% em Mueres).

