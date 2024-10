PT orienta filiados a 'lutar com toda a força' por Boulos e candidaturas contra extrema-direita

A cúpula do PT divulgou uma nota nesta terça-feira, 8, em que orienta seus filiados a fazer campanha intensa por Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo e pelas candidaturas de outras forças políticas que se opuserem à extrema-direita no segundo turno. O texto é da Comissão Executiva Nacional do partido.

"Nossa principal tarefa, neste segundo turno, é fortalecer as campanhas nas 13 cidades em que estamos disputando, e lutar com todas as forças pela vitória de Boulos e Marta, unindo o campo popular e democrático contra a extrema direita na maior cidade do País", afirma o comando petista.

"Com o mesmo empenho, vamos nos engajar nas campanhas de candidatos de outros partidos nas cidades onde haverá segundo turno contra candidatos da extrema direita, sem vacilações", declara a nota.

O cúpula do partido afirma que o primeiro turno marca um início de recuperação eleitoral do PT nos municípios. Em 2020, a sigla elegeu 182 prefeitos. No primeiro turno deste ano, foram 248. Há oito partidos com mais chefes de Executivo municipal.

"O resultado do primeiro turno de 2024 aponta o início da recuperação eleitoral do PT nos municípios, num cenário que mais uma vez favoreceu a eleição ou reeleição de candidatos das legendas da centro-direita e direita dominantes no Congresso Nacional, com acesso a emendas parlamentares bilionárias e no comando das máquinas públicas municipais. O alto índice de reeleições, que beira os 80% nas cidades que mais receberam emendas parlamentares, confirma essa distorção no sistema político", afirma o partido.

A legenda também cita as vitórias de Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro, e de João Campos (PSB), no Recife, ambos reeleitos. No caso do Rio, a vitória de Paes impôs "à extrema-direita sua mais contundente derrota eleitoral, no berço político de Jair Bolsonaro", de acordo com a Executiva petista.