Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em 8 dos 15 locais pesquisados, diz IBGE

A produção industrial operava em agosto em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em oito dos 15 locais pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 8.

Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Mato Grosso (25,1% acima do pré-pandemia), Minas Gerais (15,1% acima), Rio de Janeiro (8,3% acima), Amazonas (6,9% acima), Santa Catarina (5,4% acima), Paraná (3,4% acima), Goiás (3,4% acima) e São Paulo (0,6% acima).

Na média nacional, a indústria brasileira operava em patamar 1,5% acima do pré-crise sanitária.

Os locais com nível de produção aquém do pré-covid foram Rio Grande do Sul (-0,3%), Pernambuco (-3,1%), Ceará (-7,2%), Espírito Santo (-9,7%), Pará (-12,4%), Nordeste (-17,4%) e Bahia (-22,9%).