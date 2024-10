Presidente do BC da Alemanha diz estar aberto a outro corte de juros do BCE

BERLIM (Reuters) - O presidente do banco central da Alemanha, Joachim Nagel, está aberto a outro corte na taxa de juros do Banco Central Europeu na reunião da próxima semana, disse ele à Table Media, acrescentando que o crescimento econômico alemão no segundo semestre será mais fraco do que o esperado.

O BCE já cortou os juros duas vezes este ano e os mercados agora esperam um afrouxamento ainda mais rápido, com reduções em outubro e dezembro totalmente precificadas, uma vez que as pressões inflacionárias estão desacelerando mais rapidamente do que as autoridades esperavam.

"Estou certamente aberto a considerar a possibilidade de fazermos outro corte na taxa de juros", disse Nagel, observando que a política monetária do BCE tem tido o efeito desejado de redução dos preços até o momento.

"A tendência da inflação é uma das boas notícias. Estamos claramente nos aproximando de nossa meta de 2%."

Separadamente, o presidente do Bundesbank disse que concorda com a revisão da previsão do governo alemão para o Produto Interno Bruto da maior economia da Europa este ano, que é de uma contração de 0,2%, em comparação com uma projeção anterior de crescimento de 0,3%.

(Por Sarah Marsh)