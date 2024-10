Prêmio Nobel de Física vai para pioneiros do aprendizado de máquina

Por Niklas Pollard e Johan Ahlander

ESTOCOLMO (Reuters) - O cientista norte-americano John Hopfield e o britânico-canadense Geoffrey Hinton ganharam o Prêmio Nobel de Física de 2024 por descobertas e invenções que lançaram as bases para o aprendizado de máquina, informou o órgão que concede o prêmio nesta terça-feira.

"Os dois ganhadores do Prêmio Nobel de Física deste ano usaram ferramentas da física para desenvolver métodos que são a base do poderoso aprendizado de máquina de hoje", disse o órgão que concedeu o prêmio em um comunicado.

"O aprendizado de máquina baseado em redes neurais artificiais está atualmente revolucionando a ciência, a engenharia e a vida cotidiana."

Hopfield, professor da Universidade de Princeton, criou uma memória associativa que pode armazenar e reconstruir imagens e outros tipos de padrões em dados, disse a academia.

Hinton, que trabalha como professor na Universidade de Toronto, inventou um método que pode encontrar propriedades em dados de forma autônoma e realizar tarefas como a identificação de elementos específicos em imagens, acrescentou.

"Estou atônito. Não tinha ideia de que isso aconteceria", disse Hinton por telefone na coletiva de imprensa que anunciou o prêmio.

Pioneiro da inteligência artificial, Hinton deixou o Google em 2023 e disse que fez isso para falar livremente sobre os perigos da tecnologia, depois de perceber que os computadores poderiam se tornar mais inteligentes do que as pessoas muito antes do que ele e outros especialistas esperavam.

"Embora o aprendizado de máquina traga enormes benefícios, seu rápido desenvolvimento também levantou preocupações sobre nosso futuro", disse Ellen Moons, presidente do Comitê do Nobel de Física.

"Coletivamente, os seres humanos têm a responsabilidade de usar essa nova tecnologia de forma segura e ética, para o maior benefício da humanidade."

SEGUNDO PRÊMIO NOBEL DE 2024 CONCEDIDO

O prêmio vem com uma soma de 11 milhões de coroas suecas (1,1 milhão de dólares), que é compartilhada entre os vencedores, se houver mais de um. O prêmio de Física é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências.

Amplamente considerado o prêmio de maior prestígio para físicos em todo o mundo, ele foi criado, juntamente com prêmios por conquistas na ciência, literatura e paz, no testamento de Alfred Nobel.

Os prêmios têm sido concedidos com algumas interrupções desde 1901, embora a honra do Nobel de Economia seja uma adição posterior em memória do empresário e filantropo sueco, que fez fortuna com sua invenção da dinamite.

Além das escolhas, às vezes controversas, para a Paz e a Literatura, a Física costuma causar o maior impacto entre os prêmios, com a lista de vencedores anteriores apresentando superestrelas científicas como Albert Einstein, Niels Bohr e Enrico Fermi.

O prêmio de Física do ano passado foi concedido a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier por seu trabalho na criação de pulsos ultracurtos de luz que podem fornecer uma visão das mudanças dentro dos átomos, melhorando potencialmente a detecção de doenças.

A Física é o segundo Nobel a ser concedido nesta semana, depois que os cientistas norte-americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun ganharam o prêmio de Medicina por sua descoberta do microRNA e seu papel na regulação dos genes, esclarecendo como as células se especializam.

(Reportagem adicional de Terje Solsvik, em Oslo, e Anna Ringstrom, em Estocolmo)