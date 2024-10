PGR diz não ver motivos para manter X bloqueado no país

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A Procuradoria-Geral da República (PGR) disse em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira que não vê motivos para a manutenção do bloqueio da plataforma no país, disse o órgão.

No documento, enviado ao Supremo após o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, determinar que a PGR se manifestasse, a entidade justificou que os motivos da suspensão não mais perduram.