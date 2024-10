Pacheco autoriza criação de CPI das bets no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aceitou o requerimento de Soraya Thronicke (Podemos-MS) para instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o impacto dos jogos de aposta online, as chamadas bets, no orçamento das famílias, possíveis associações com o crime organizado e com lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

CPI só começa trabalhos com a indicação dos integrantes, ainda sem data para acontecer. O colegiado será formado por 11 titulares e sete suplentes. A comissão terá 130 dias de prazo para os trabalhos, com o limite de despesas de R$ 110 mil para as investigações.

Requerimento foi assinado por 31 senadores. O número mínimo é de um terço do Senado, ou seja, 27 assinaturas.

O requerimento contém subscritores em número suficiente, nos termos do art. 145, do regimento interno e será publicado para que produza os seus devidos efeitos.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

Uso do Bolsa Família para apostar

Cerca de 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas no país. Segundo o Banco Central, a estimativa considera os consumidores que realizaram ao menos uma transferência via Pix para essas empresas durante o mês de agosto de 2024, mês de referência dos dados revelados.

O total apostado pelos brasileiros em bets em agosto foi de R$ 20,8 bilhões. Desse volume, o BC estima que 15% ficaram com as plataformas de apostas virtuais e o restante foi distribuído aos apostadores como prêmio. O estudo contemplou 56 bets.

Maioria dos apostadores têm entre 20 e 30 anos, aponta o relatório do BC. O valor médio mensal das transferências aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, os aportes rondam os R$ 100 por mês. Já os mais velhos destinam mensalmente mais de R$ 3.000 para as plataformas.

Beneficiários do Bolsa Família enviaram R$ 3 bilhões às empresas de aposta virtual. O montante foi desembolsado por membros de 5 milhões de famílias com direito ao benefício social. Entre eles, 4 milhões são chefes de família, ou seja, aqueles que recebem diretamente a renda do governo. Só estes enviaram R$ 2 bilhões (67% do volume total) por Pix para as bets em agosto.

Bets rebatem esses números. Dizem que são bem menores e têm discrepâncias sobre o perfil dos apostadores e dos beneficiários.