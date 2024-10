O que acontece na sua pele quando você dorme de maquiagem

Mesmo que o seu kit de maquiagem se limite à máscara para cílios, batom, blush e um protetor solar com cor, saiba que esses produtos contêm algumas substâncias cujos usos são meticulosamente regulados pelas autoridades sanitárias.

Todo esse cuidado decorre do fato de que a fórmula desses itens pode conter alguns ingredientes com potencial de causar efeitos colaterais indesejados na pele, a região mais exposta do seu corpo.

Além disso, esses cosméticos são geralmente utilizados em locais próximos às mucosas como os olhos e a boca, o que faz dessas áreas vulneráveis a esse tipo de reação.

A maioria dos cosméticos, incluindo maquiagens, tem polietilenoglicol (PEG), acrilato e petrolato, derivados do petróleo que podem conter impurezas e metais pesados.

Outro ingrediente comum são os parabenos: usados como conservantes, eles já foram classificados como disruptores endócrinos, ou seja, eles podem atuar no sistema endócrino e nos hormônios, segundo dados publicados pelo Journal of Preventive Medicine and Hygiene.

Os efeitos na sua pele

Dormir apenas uma noite maquiado pode não trazer nenhuma consequência grave para a pele de boa parte das pessoas, mas antes de deixar de fazer o seu ritual de limpeza, considere os possíveis prejuízos que essa prática pode causar:

A pele pode ser definida como uma barreira protetora contra ameaças do ambiente externo: microrganismos, toxinas, traumas, raios ultravioleta, etc. Além disso, ela também tem um papel em nossas sensações (dor/temperatura/toque); mobilidade; atividades endócrinas (como a produção de Vitamina D e absorção do cálcio); excreção (suor, sebo, etc.), bem como na imunidade e regulação térmica.

Para manter o equilíbrio dessas funções, a pele é renovada constantemente por meio de descamações: no período de 24 horas perde-se cerca de 500 milhões de células mortas.

A maquiagem, somada aos poluentes, à poeira, agentes infectantes, suor e à oleosidade natural da pele, promove um efeito oclusivo (abafamento) dos poros, comprometendo esses processos naturais.

O acúmulo da "sujeira" ainda pode facilitar a mudança do microbioma local, provocando a proliferação de ácaros e fungos presentes nessa região, levando ao agravamento de condições como dermatite seborreica e rosácea.

Entre pessoas com peles sensíveis ou oleosas, a falta de higienização pode resultar no aparecimento de espinhas ou cravos (comedão), já na manhã seguinte.

A médio prazo, manter a pele em contato com a maquiagem pode induzir sensibilização e, posteriormente, alergias; em longo prazo, o descuido com a remoção desse produto e da poluição pode resultar em alterações no DNA das células da pele.

A saúde ocular sofre

A maquiagem para a região dos olhos geralmente contém substâncias e pigmentos minerais ou vegetais compatíveis para essa área delicada.

Apesar disso, esse tipo de cosmético é reconhecido como uma espécie de corpo estranho capaz de deixar resíduos nos tecidos oculares, como na conjuntiva (parte branca dos olhos e nas pálpebras) e no tecido lacrimal.

Ao dormir com os olhos maquiados, ou mesmo ao lacrimejar e coçá-los ao acordar, esses produtos podem se acumular nas pálpebras e entre os cílios e atingir a conjuntiva, provocando irritação, obstrução das glândulas locais e inflamações, como a blefarite.

Ardência, lacrimejamento, vermelhidão e coceira são queixas frequentes.

Quais são os itens mais irritantes

Veja a lista:

Rímel

Lápis de olho

Primers

Fixadores de sombra e maquiagem

Batom

Protetor solar

Saiba escolher e usar o demaquilante

Oleoso, bifásico ou aquoso? As opções variam, mas você deve considerar a maquiagem que deseja remover, além do seu tipo de pele.

Mesmo quando se faz tudo correto, por vezes é preciso rever a escolha, a depender da sensação que o produto causa na pele. Confira algumas características que contam na hora da compra:

Em geral, os aquosos, como a água micelar, são melhores para a pele do rosto, mas removem pouco o rímel, o delineador e o lápis.

Já os oleosos podem trazer um peso para a região dos olhos, por isso, evite os à base de óleo puro (exemplo).

Algumas pessoas também podem se sentir incomodadas com os bifásicos na hora da limpeza dos olhos e eles também podem deixar resíduos. Use-os para a remoção de produtos que sejam a prova d´água, e não face como um todo.

A higiene sempre deve se completar com o sabonete, capaz de remover o resíduo e deixar a pele pronta para o skin care.

Está com pressa, cansada? Faça uma limpeza rápida

Comece pelos olhos, usando demaquilante específico para essa região ou xampu para os cílios. Na falta deles, lave o rosto todo com água morna (muita gente desperta com a água fria) e sabonete líquido suave e diluído com água, ou o indicado para o seu tipo de pele.

Outra opção é utilizar água micelar, depois lavar com sabonete líquido suave para a retirada de resíduos.

O conselho dos dermatologistas

Embora alguns produtos e procedimentos possam, de fato, melhorar o aspecto da pele, a verdade é que não existe receita mágica. Uma pele saudável é o resultado de atitudes conjuntas que incluem dieta equilibrada, boa hidratação, atividade física, sono de qualidade.

Além disso, colaboram a seu favor:

Evitar exposição excessiva ao sol.

Preferir usar sabonetes líquidos e suaves no rosto, deixando os em barra para outras regiões do corpo. Ambos devem ser usados com moderação.

Procurar um dermatologista ao primeiro sinal de mudanças na pele para uma avaliação.

Fontes: Elisete Crocco, dermatologista e coordenadora do departamento de cosmiatria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia); Jéssica Magalhães, biomédica esteta especializada em pele negra, possui habilitação em análises clínicas e acupuntura pela UNIRB (Faculdade Regional da Bahia); Patricia Akaishi, oftalmologista, membro do CBO/ SBCPO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia/ Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular) e chefe do Setor de Vias Lacrimais e Estética Periocular do HCFMRP-USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo); Vanessa Medeiros, dermatologista do HC-UFPE/Ebserh (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, que integra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), professora de Dermatologia da mesma universidade; possui doutorado em Medicina Tropical; Valéria Franzon, dermatologista e professora da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), atua em clínica particular em Curitiba. Revisão técnica: Vanessa Medeiros.

Referências: SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia); AAD (American Academy of Dermatology Association).

Lopez-Ojeda W, Pandey A, Alhajj M, et al. Anatomy, Skin (Integument) [Atualizado em 2022 Out 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441980/

InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. In brief: How does skin work? [Atualizado em 2022]. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279255/

Panico A. et al. Skin safety and health prevention: an overview of chemicals in cosmetic products. J Prev Med Hyg. 2019. Disponível em https://doi.org/10.15167%2F2421-4248%2Fjpmh2019.60.1.1080

Milstone LM. Epidermal desquamation. J Dermatol Sci. 2004 Dec. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2004.05.004