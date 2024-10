Nunes sobre Bolsonaro no 2º turno em São Paulo: 'Ele deve conseguir vir'

Candidato à reeleição em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "deve conseguir vir" à cidade para apoiá-lo no segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Prefeito e ex-presidente conversaram ontem. Segundo Nunes, Bolsonaro se disse "à disposição" para ajudar na campanha e seu apoio só depende de "ajuste de agenda".

"Se tiver chance na agenda dele de vir, vai ser bom. E, se por acaso não tiver, o que eu acho difícil, acho que ele deve conseguir vir, a gente vai estar fazendo sim, principalmente no ceagesp pra reforçar o trabalho que o coronel Mello fez" Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Último encontro público aconteceu no 7 de Setembro. Na data, Nunes teve uma participação discreta no ato liderado pelo ex-presidente contra decisões recentes de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, realizado na avenida Paulista.

Nunes desconversou sobre Silas Malafaia. Após o pastor evangélico ter dado uma entrevista à Folha de S.Paulo criticando os "sinais dúbios" de Bolsonaro durante o primeiro turno, o prefeito preferiu pôr panos quentes.

"Eles são amigos há tantos anos. Eu não vou interferir numa relação de amizade deles. Calor de campanha (...) Comentar algo que o Silas falou do Bolsonaro não é nem bacana da minha parte"

Ricardo Nunes

Nunes sinaliza interesse em eleitores de direita e voltados para questões de empreendedorismo. Segundo prefeito, grande parte dos dois grupos votou em Marçal e devem se identificar com suas propostas agora. "Eu peço que os eleitores de Marçal venham conosco para que a gente vença as eleições", disse Nunes.

Para prefeito, risco de polarização da disputa com Guilherme Boulos é "secundário". "O primário, o que a gente tem que ter como mais importante, é a discussão sobre a cidade", disse ele.

Declarações foram dadas após caminhada no Jabaquara, na zona sul da cidade. Além do encontro com apoiadores, a agenda de campanha do prefeito hoje inclui um encontro com vereadores eleitos no Centro às 17h.