50 anos sendo vereador: SC tem candidato eleito para o 12º mandato

Do UOL, em São Paulo

Com 48 anos de atuação política, o aposentado Nirdo Artur Luz (PL) foi reeleito vereador de Palhoça, região metropolitana de Florianópolis. A partir de 2025, ele assumirá seu 12º mandato na câmara municipal e completará 52 anos na posição ao fim do período.

O que aconteceu

Candidato do PL é conhecido como Pitanta. Aos 70 anos, foi o segundo mais votado este ano, com 2.252 votos. Em seu Instagram, se apresenta como "o vereador mais vezes reeleito do Brasil".

Nascido em Palhoça, começou carreira política aos 20 anos. O primeiro mandato como vereador foi em 1976, sendo reeleito nas três eleições seguintes (1980, 1984 e 1988). Em todas, foi o mais votado.

No pleito de 1992, ficou como o segundo vereador mais votado. Mas, na candidatura seguinte, em 1996, voltou ao topo com o maior número de votos. No ano 2000, foi mais uma vez eleito pelo PFL (Partido da Frente Liberal) e repetiu o feito em 2004.

De 2008 a 2016, se candidatou pelo DEM (Democratas). Nesse intervalo, foi cotado para ser candidato a prefeito ou vice-prefeito em 2012, mas preferiu seguir como vereador. Ao assumir o posto em 2013, tornou-se presidente da Câmara Municipal. Naquele ano, também assumiu a prefeitura da cidade por alguns meses. Em 2014, foi candidato a deputado estadual e ficou como suplente.

Em 2020, se filiou ao PSD. Mais uma vez, garantiu sua vaga como vereador e, neste ano, se candidatou pelo PL. Em julho desse ano, compartilhou um vídeo no Instagram em que mostra visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a cidade de Palhoça.