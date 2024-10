Nico Williams é cortado da seleção espanhola e substituído por Sergio Gómez

O atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao, foi cortado da seleção da Espanha por problemas físicos e substituído por Sergio Gómez (Real Sociedad) para os jogos da Liga das Nações da Uefa, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta terça-feira (8).

Williams, um dos destaques da 'Roja' no título da Eurocopa, se machucou na última quinta-feira, na vitória do Athletic sobre o AZ Alkmaar (2 a 0), pela Liga Europa, e não poderá enfrentar Dinamarca e Sérvia na Liga das Nações.

O jogador já havia perdido o jogo contra o Girona (derrota do Athletic por 2 a 1), no final de semana, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, mas foi à concentração da seleção com os demais convocados pelo técnico Luis de la Fuente.

No entanto, ele acabou sendo liberado "após conversas" entre o departamento médico do clube e o da seleção.

O Athletic também publicou um comunicado esclarecendo que Williams sofreu uma contusão na região do quadril e que, "seguindo o protocolo estabelecido pela RFEF", foi à concentração à espera de uma decisão final.

Seu substituto será Sergio Gomez, que se destaca pela polivalência e pode atuar em ambos os lados do campo, seja como lateral ou como ponta.

