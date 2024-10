Netanyahu diz que Israel eliminou sucessores de Nasrallah

JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses eliminaram os supostos sucessores do falecido líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira, sem nomeá-los.

"Diminuímos a capacidade do Hezbollah. Eliminamos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah e o substituto de Nasrallah, e o substituto do substituto", disse Netanyahu em uma mensagem de vídeo pré-gravada.

Mais cedo, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que Hashem Safieddine, o homem que se esperava que substituísse Nasrallah, provavelmente havia sido "eliminado". Não ficou imediatamente claro a quem Netanyahu se referia como o "substituto do substituto".

(Reportagem de Steven Scheer e Alexander Cornwell)