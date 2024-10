Netanyahu diz que Israel 'eliminou substituto' de Nasrallah

JERUSALÉM, 8 OUT (ANSA) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta terça-feira (8) que o país matou os possíveis sucessores de Hassan Nasrallah na liderança do grupo xiita Hezbollah.

O chefe de governo não mencionou os nomes dos prováveis substitutos de Nasrallah, morto em um ataque aéreo em Beirute, no Líbano, em 27 de setembro. No entanto, não é descartado que uma das vítimas possa ser Hashem Safieddine, primo do antigo líder e membro do conselho militar do grupo.

"Estamos degradando as capacidades do Hezbollah e já eliminamos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah, o substituto de Nasrallah e a substituição do seu substituto", disse Netanyahu.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Daniel Hagari, não garantiu que Safieddine tenha sido abatido, pois o Exército do país ainda está examinando os resultados do bombardeio.

"Atingimos o quartel-general da Inteligência do Hezbollah em Beirute, que é o QG do chefe da divisão de Inteligência, Abu Abdullah Mortada. Sabemos que Safieddine estava lá com ele", afirmou.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, também adotou um tom mais cauteloso, pois analisou que o possível sucessor de Nasrallah "provavelmente" morreu durante as ofensivas em terras libanesas.

O paradeiro de Safieddine é desconhecido desde o ataque que Netanyahu cravou que os potenciais novos líderes do Hezbollah teriam falecido. A organização ainda não fez nenhum comentário público sobre o provável desaparecimento do primo de Nasrallah.

