'Não vamos subestimar o adversário', diz Milton Leite em reunião com Nunes

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite (União Brasil) disse nesta terça (8) ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição na cidade, que a disputa pela prefeitura ainda não tem desfecho certo.

O que aconteceu

"Não será uma eleição de alegria", disse Leite. Em reunião com os 36 vereadores eleitos na chapa de Nunes, o atual presidente da Câmara afirmou que os 17% de indecisos verificados no primeiro turno "mudam uma eleição". "Não vamos subestimar o adversário", afirmou Leite.

Abstenção foi de 29% em regiões periféricas, segundo Leite. Para o vereador, o alto índice em regiões onde a chapa acredita ter votos é motivo para "manter o exército ativo". "Cada vota importa", afirmou ele.

"Essa campanha não é fácil, nós vamos de enfrentar a estrutura do governo federal, que haverá de se instalar aqui em São Paulo"

Milton Leite (UB), vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo

"A guerra não acabou", disse Mello Araújo (PL). "O inimigo é forte e traiçoeiro", afirmou o vice na chapa de Nunes, que é coronel da Polícia Militar.

Nunes chamou saída de Marta de "traição". "Eu não faria nada de diferente dos compromissos que o Bruno assumiu", disse ele para se justificar. Hoje, Marta Suplicy (PT) é vice de Boulos, rival de Nunes no segundo turno. A petista foi secretária de Relações Internacionais na gestão Nunes.

"Eu nunca vi uma eleição igual a essa", disse. De acordo com o prefeito, o nível de agressividade foi acima da média no primeiro turno. "Não tem absolutamente nada ganho", afirmou ele sobre a segunda fase das eleições.

Gilberto Kassab e Baleia Rossi também participaram da reunião. Além dos presidentes nacionais do PSD e do MDB, lideranças políticas municipais participaram do encontro no edifício Joelma, na região central de São Paulo.