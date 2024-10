Na China, anúncio de pacote de medidas de estímulo à economia frustra mercado

As expectativas dos investidores com o anúncio de novas medidas de estímulo à economia da China foram frustradas nesta terça-feira, 8. O chefe da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC) do país, Zheng Shanjie, disse em entrevista coletiva que o governo está confiante em manter um crescimento econômico estável e saudável e atingir a meta de crescimento anual, mas não apresentou medidas de grande abrangência para reativar a economia chinesa.

A expectativa dos analistas era pelo anúncio de um pacote na casas dos trilhões de yuans, mas Zheng falou apenas na antecipação de 100 bilhões de yuans (US$ 14,1 bilhões) do orçamento para investimentos do ano que vem e outro montante equivalente para projetos de construção, segundo a imprensa local.

Zheng ressaltou a recuperação do índice de gerentes de compras (PMI) do setor de manufatura, o aquecimento do mercado de ações e a elevação do consumo durante o feriado dos últimos dias, após a implementação de políticas de estímulo. *Com informações da Dow Jones Newswires.