Chega de torcer pano: veja 5 mops em oferta hoje a partir de R$ 37

O mop é um aliado útil e prático da faxina, isso porque ele evita o trabalho de torcer o pano e o contato com a sujeira, já que você não vai precisar colocar a mão no balde. E a boa notícia para quem deseja economizar na compra desse utensílio doméstico, é que alguns modelos estão em promoção na Mega Oferta da Amazon, que vai até amanhã (9).

As ofertas são exclusivas para assinantes Amazon Prime. Ainda dá para aproveitar um cupom de desconto exclusivo do UOL de R$ 50, em compras acima de R$ 150. Para isso, é só ser assinante e usar o cupom PRIMEUOL50 na primeira compra. Confira a lista de modelos de mop em promoção a seguir.

Ideal para limpezas rápidas, conforme a marca;

Cabo com ajuste de altura;

Refil não incluído e pode ser comprado separadamente.

Tem microfibra de alta absorção, que absorve até oito vezes o seu peso em água, conforme o fabricante;

Limpa com menos esforço e diminui a utilização de produtos químicos;

O balde tem capacidade de quatro litros e alça para transportar.

O Guia de Compras já testou esse produto -- veja o review completo aqui;

Possui um dispenser para produtos de limpeza ou água;

Tem refil de microfibra lavável em máquina;

Alcança lugares de difícil acesso, como embaixo do sofá.

Apresenta compressão vertical, para melhor remoção da sujeira e secagem da base de microfibra;

Possui base fina, plana e flexível, que gira 360º;

Capacidade: compartimento de enxágue com 2,3 litros em uso.

Tem balde com capacidade total de 4,5 litros;

Haste extensora em inox;

Acompanha refil extra de microfibra.

