Ministro da Defesa israelense adia viagem aos EUA

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, adiou uma viagem aos Estados Unidos, prevista para esta semana, atrasando, assim, uma reunião com seu contraparte americano, Lloyd Austin, informou o Pentágono nesta terça-feira (8).

"Acabamos de ser informados que o ministro Gallant adiará sua viagem a Washington, DC. O secretário Austin espera vê-lo em breve", disse a jornalistas a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, sem explicar os motivos do adiamento.

Segundo veículos de imprensa israelenses, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha instruído Gallant a adiar a viagem até conversar com o presidente americano, Joe Biden, e também até que o gabinete israelense aprove sua resposta ao ataque com mísseis do Irã na semana passada.

Singh ressaltou que Washington está consultando os israelenses sobre sua resposta ao ataque, no qual o Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel.

"Continuamos falando com eles sobre sua resposta. Não vou especular mais sobre como poderia ser", assinalou Singh.

Segundo Teerã, esta ofensiva ocorreu em retaliação ao assassinato do líder do Hezbollah, em um ataque israelense e à morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana, em 31 de julho, em um ataque atribuído a Israel.

