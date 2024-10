Mercado de trabalho segue forte, mas pode estar desacelerando, diz dirigente do Fed

WASHINGTON (Reuters) - Os números de empregos da semana passada confirmam que o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua forte, embora possa estar desacelerando, com uma taxa de desemprego de 4,1% em torno do que é considerado o pleno emprego, disse nesta terça-feira o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic.

Segundo ele, empregadores estão criando vagas mais rapidamente do que o necessário para dar conta do crescimento populacional.

O aumento da taxa de desemprego em relação aos menores níveis do ano passado, bem abaixo de 4%, "é, na verdade, um movimento para onde a maioria das pessoas, antes da pandemia, achava que estava o pleno emprego", disse Bostic em uma reunião com funcionários consulares estrangeiros baseados em Atlanta.

"O mercado de trabalho (...) está certamente desacelerado, mas não está lento", afirmou, acrescentando que a criação mensal de empregos "é bastante robusta".

Os empregadores dos EUA criaram 254.000 empregos em setembro.

O chefe do Fed de Atlanta também destacou que a inflação continua muito alta, com uma medida importante atualmente em 2,6%.

"Temos que voltar para a meta de 2%", disse Bostic. "Ela está muito alta... Ainda há um longo caminho a ser percorrido e quero que as pessoas entendam que ainda estou muito focado na meta de inflação."

(Por Howard Schneider)