PlayStation 5 está com 10% de desconto, por R$ 3.324, e já vem com 2 jogos

O PlayStation 5 está com até 10% de desconto na Amazon hoje (8), o que representa uma economia de até R$ 374. O valor reduzido faz parte dos dois dias de promoções da empresa, a Mega Oferta, exclusiva aos assinantes de seu serviço Prime.

São duas versões que estão em promoção: PS5 slim edição digital (sem entrada para discos) + dois jogos (Returnal e Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão), que está por R$ 3.324,05, e a edição padrão (com entrada para disco) + um jogo (Marvel's Spider-Man 2), à venda por R$ 3.549. Confira a seguir o que o console tem de bom.

Jogos exclusivos

Cena do jogo God of War Ragnarök Imagem: Divulgação/Sony

A Sony é uma marca celebrada por conta dos seus jogos exclusivos que valem o investimento em um novo console. Veja alguns títulos que são considerados obras de arte por seus fiéis jogadores:

God of War: Ragnarök

The Last of Us

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man Miles Morales - Edição Ultimate

Gran Turismo 7

Returnal

Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão

Ficha técnica do PS5

Processador: AMD Zen 2 de 3,5 GHz

Compatibilidade de jogos com TVs 4K

Frequência de 120 Hz em jogos compatíveis, para mais fluidez

Suporte a saída 8K, para tela com resolução de 4.320 pixels

Controle sem fio DualSense

Armazenamento: SSD de 825 GB (edição padrão) e de 1 TB (versão slim)

Processador gráfico de 10,28 Teraflops em 2,23 GHz

Versão slim tem volume 30% menor e peso reduzido entre 18% e 24%

Vale a pena comprar?

Promoções desse tipo costumam compensar. Cada jogo desses comprado separadamente custaria entre R$ 100 e R$ 300. Se você está querendo o console há bastante tempo, vale a pena aproveitar a oportunidade.

O PS5 é compatível com a plataforma de assinatura PS Plus, que torna o console mais interessante, pois boa parte dos jogos clássicos dos PlayStations anteriores podem ser obtidos de maneira digital, modelo parecido com o do Xbox game Pass.

Cupom de R$ 50 OFF

Entre hoje e amanhã, os leitores do Guia de Compras UOL que assinarem o Amazon Prime e fizerem sua primeira compra poderão usar o cupom PRIMEUOL50 e ganhar R$ 50 de desconto em pedidos acima de R$ 150. O desconto só é aplicável a itens vendidos e entregues pela Amazon. Clique aqui para mais informações.

Quer saber mais sobre produtos de bem-estar, de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados