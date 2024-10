Lula e montadoras anunciam volta do Salão do Automóvel de São Paulo em novembro de 2025

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira o retorno do Salão do Automóvel em novembro do ano que vem em São Paulo, após receber representantes das montadoras que atenderam a um pedido do presidente para que o tradicional evento do setor automobilístico fosse retomado.

"Os investimentos voltaram, estamos vendendo mais carros, e em novembro de 2025 teremos o retorno do Salão do Automóvel", disse Lula em publicação nas redes sociais depois de receber no Palácio do Planalto representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças).

Lula vinha cobrando nos últimos meses que a Anfavea voltasse a apoiar a realização do Salão do Automóvel, tradicional evento da indústria automotiva brasileira que não é realizado desde 2018. Lula era frequentador do evento, considerado por ele importante para que o setor exponha novas tecnologias e faça negócios.

Depois do encontro com Lula, o presidente da Anfavea, Márcio Leite, disse que o Salão do Automóvel será realizado de 22 de novembro a 1 de dezembro de 2025, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em período escolhido para coincindir com o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 na capital paulista.

"Atendendo a uma demanda do presidente Lula estamos anunciando a volta do Salão do Automóvel, que desde 2018 não existia no Brasil", disse Leite, acrescentando esperar mais de 1 milhão de visitantes no evento do ano que vem.

"O presidente Lula sempre nos desafiava: 'como vocês querem exportar se vocês não apresentam o que vocês têm de melhor?'. Isso sempre gerou um debate muito grande entre os produtores e entendemos que temos de voltar, voltar com brilhantismo."

Em comunicado, a Anfavea informou que o foco do evento passará a ser "total nos produtos, na experiência com test-drives, nos serviços aos clientes, e, sobretudo, nas novas tecnologias de propulsão ambientalmente amigáveis, de segurança e de conectividade entre carro e motorista, além da conexão entre veículos e o seu entorno."

O modelo da exposição deve seguir os padrões da CES Las Vegas e dos reconfigurados Salões de Pequim, Munique e Detroit, acrescentou a associação.

(Reportagem adicional de Albert Alerigi Jr., em São Paulo)