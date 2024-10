Ademicon tem consórcio para produtos do agro e até para cirurgia bariátrica

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon, diz que a companhia, que tem mais de 30 anos de história, oferece hoje consórcios para "n" serviços, como cursos superiores, maquinário agrícola e até cirurgia bariátrica, além dos tradicionais imóveis e veículos. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O nosso leque de opções hoje é cada vez maior. Nossa preocupação é entregar para o brasileiro o que ele precisa, através do consórcio. Vem mais novidade aí no aumento de portfólio nos próximos meses.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

O que aconteceu

Criada em 1991 em Curitiba (PR), a Ademicon é a maior administradora independente de consórcios do país em créditos ativos. Vende consórcio nos segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados) e serviços. Tem 199 unidades de negócio no país e mais de 7.000 consultores na rede de vendas. A meta é chegar a 250 unidades de negócio nos próximos cinco anos.

A companhia faturou R$ 586,6 milhões em 2023. O lucro foi de R$ 238,9 milhões. Nos primeiros oito meses deste ano, já comercializou mais de R$ 16,6 bilhões em créditos — o valor é 40% maior que no mesmo período do ano passado. Em agosto, a Ademicon bateu seu terceiro recorde consecutivo de vendas: mais de R$ 2,7 bilhões comercializados no mês. Até o final de 2024, a meta é atingir R$ 23 bilhões em vendas —cerca de 25% a mais que o resultado do ano passado.

Consórcios de imóveis é o mais vendido

O consórcio de imóveis é o mais vendido no país. "O consórcio iniciou com o consórcio de veículos. Então, se a gente voltasse 60 anos atrás, só se conhecia o consórcio de veículos. O consórcio de imóveis, que hoje é o consórcio que mais vende no Brasil, veio depois para complementar essa necessidade do brasileiro por moradia", afirma ela.

Depois, diz Tatiana, vieram os consórcios de outros bens. "Você pode comprar desde animais até eletrodomésticos. Então, hoje há todas as categorias para aquisição através do consórcio", declara.

Agronegócio é forte na Ademicon

O consórcio voltado para o agronegócio representa 17% dos negócios da empresa. A Ademicon Administradora, outro braço da holding, administra marcas do mercado agro, como o consórcio New Holland há mais de 30 anos, segundo Tatiana.

Esse público entendeu que uma atualização do equipamento se faz necessário de tempos em tempos. E é melhor planejar essa atualização, tanto em tecnologia como em maquinários mais potentes.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Um exemplo que ela deu foi o drone. "Com um drone, é possível hoje pulverizar a plantação exatamente onde precisa. Isso tudo é possível com o consórcio. E hoje esse público é 17%", diz.

O consórcio tem outras oportunidades para a aquisição de bens e serviços relativos ao agronegócio. Uma delas, segundo Tatiana, é o consórcio de imóveis, cujo crédito pode ser utilizado para a compra de imóveis rurais, construção de silos e outras benfeitorias nas propriedades.

Nós estamos em todas as feiras de agronegócio desse país, e a gente vê cada vez mais esse público interessado no produto consórcio.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Administra consórcio de times de futebol

Na entrevista, Tatiana diz que, quando um torcedor compra um consórcio do seu time, ele acaba ajudando o seu time a crescer. "O torcedor, muitas vezes, quer ajudar o time dele de alguma forma. Quando ele compra um consórcio do time, ele está ajudando esse time, porque nós temos uma participação da taxa. Então, o cliente da marca do time faz parte do time, está ajudando o seu time a crescer, vamos dizer assim", afirma. No momento em que o torcedor paga a parcela, uma porcentagem vai para o clube. Isso varia conforme a parceria.

A Ademicon Administradora, braço da holding, administra consórcios de times de futebol. Entre eles, estão o Consórcio Palmeiras, o Consórcio SPFC (com o São Paulo), o Consórcio do Peixe (com o Santos) e o Consórcio Coxa (com o Coritiba), entre outros.

