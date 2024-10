Kindle da 11ª geração está com R$ 120 de desconto; vale a pena comprar?

Do Guia de Compras do UOL

Se você busca economizar e garantir um dispositivo prático para leitura, este pode ser o momento ideal. A Amazon começou a Mega Oferta —evento promocional para membros Prime— oferecendo um desconto de 24% no Kindle 11ª geração, que agora está por R$ 377,10 à vista.

O Guia de Compras UOL destacou as principais funcionalidades desse famoso leitor de e-books, os comentários de quem comprou e pontos de atenção para facilitar na hora da compra do dispositivo.

O que o Kindle tem de bom?

O grande diferencial do Kindle é que ele é dedicado à leitura e não possui outros aplicativos. É mais confortável ler nele do que, por exemplo, em um tablet ou celular. O brilho e a textura da tela foram desenvolvidos para simular a experiência de um livro físico. Dessa forma, não cansa os olhos, o que é especialmente útil para longas sessões de leitura.

Aliás, o Kindle é em preto e branco, embora possa mostrar imagens e ilustrações dos livros.

Outro ponto interessante é que, quando você compra um e-book na Amazon, já o recebe quase instantaneamente no dispositivo para começar a ler —e com diversas opções de idiomas. É possível ajustar o tamanho das letras, a fonte e o espaçamento de linhas, para se adaptar melhor a seus hábitos.

Lançada em 2022, a 11ª geração do Kindle trouxe novidades em relação à anterior:

Resolução de 300 ppi (pixels por polegada): textos e imagens mais nítidos (a 10ª geração tinha 167 ppi)

(pixels por polegada): textos e imagens mais nítidos (a 10ª geração tinha 167 ppi) Dobro de armazenamento : subiu de 8 GB para 16 GB, permitindo baixar mais e-books no equipamento

: subiu de 8 GB para 16 GB, permitindo baixar mais e-books no equipamento Bateria maior : dura por até seis semanas de uso

: dura por até seis semanas de uso Mais leve

Conector USB-C

Tela de 6 polegadas (15,24 cm), alimentada por quatro LEDs embutidos

Vale a pena comprar?

O Kindle 11ª geração é uma opção interessante para quem quer comprar seu primeiro leitor digital ou presentear alguém que gosta de ler. Seu custo-benefício fica ainda mais atrativo com essa promoção.

Com um leitor de e-books, você vai economizar espaço na estante e na mochila e ter uma biblioteca na palma da sua mão.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o Kindle da 11ª geração tem mais de 44 mil avaliações, com média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos destacados entre os consumidores foram a tela, leveza e qualidade do material.

O impacto que esse bichinho anda tendo na quantidade e, principalmente, na qualidade das minhas leituras é enorme. No último mês, tenho pensado até em passar adiante alguns livros físicos da estante e manter nela só aqueles que realmente quero que permaneçam comigo. Danielle Nascimento

Estava há anos namorando um Kindle e tomando coragem para fazer esse investimento, confesso que tinha um pouco de receio em relação a ler em uma tela. Tenho enxaqueca crônica e nunca me dei bem com isso. Mas foi a melhor escolha possível, a tela tem uma iluminação muito própria, evitando dores e cansaço, a bateria dura muito tempo, mesmo lendo todos os dias. Com certeza uma das melhores comprar que já fiz! AndriFrana

Simplesmente maravilhoso! Antes lia pelo celular, que me causava dor de cabeça, com o Kindle consigo ler melhor. A bateria dele dura bastante, ele é bem levinho e isso faz com que seja confortável segurar com uma mão. Victoria Canellas

Melhorei muito meu hábito de leitura. A falta de distrações faz com que eu leia mais que o normal. Os olhos não ardem e a textura é diferente de um telefone. Isso me deixou muito feliz, a iluminação dele é muito boa, percebi que meus olhos não cansam por conta do Kindle, a leitura tem sido melhor com a iluminação e a textura bem agradável, me lembra um pouco o papel. Kael Astre

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, destacaram insatisfação com a duração da bateria, qualidade do material e processamento lento do Kindle. Confira os comentários:

Esperava mais pelo preço que paguei. Material parece plástico barato, risca com super facilidade. Achei bem feio, futuramente comprarei modelo diferente e espero que pelo preço que a gente paga a Amazon capriche mais no acabamento. Rafael Sampaio

Gostei muito do produto, pois eu tenho acesso a muitos livros que, sem precisar levar peso, além de poder ler alguns que despertam curiosidade sem gastar o valor quando não puder comprar. Realmente é possível configurar para ler à noite. Cheguei a ler até no escuro. O único ponto ruim é a bateria. Ela não dura semanas. Com alguns dias, já descarrega. César Augusto Silva Santana

Achei o aparelho lento, difícil de configurar, e a bateria é uma enganação. Descarrega rápido (mesmo no modo avião) e em menos de um mês de uso já tá dando problema no carregamento. Apesar de aparecer o sinal que está plugado, não acende a luz laranja e não carrega. Depois percebi que os problemas ligados a bateria são bem recorrentes entre os usuários. Anônimo

O dispositivo é excelente para leitura, tela, luz, peso confortável, o tamanho para mim é excelente. Tenho mãos pequenas, então, é muito confortável para segurar. Meu único porém é que o sistema não é fluído, não esperava que fosse um tablet, sei que essa não é a função, porém um celular roda um aplicativo muito melhor do que o aparelho feito para isso é triste. (...) Qualquer marcação que você vai fazer a tela tem um "delay" e parece que estou mexendo em um PC antigo, lentíssimo. Glaucia Moraes

