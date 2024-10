Kamala propõe novos fundos para cuidado domiciliar de idosos, visando "geração sanduíche"

Por Gabriella Borter

(Reuters) - A candidata democrata à Presidência dos EUA, Kamala Harris, anunciou um plano para expandir os benefícios de saúde para cobrir o cuidado domiciliar de idosos em uma entrevista no programa "The View" da ABC nesta terça-feira, a mais recente proposta de política em seu esforço para impulsionar a "economia do cuidado" e reduzir os custos de saúde.

A vice-presidente apresentou a proposta na primeira de uma série de entrevistas à mídia que ela deveria dar em Nova York nesta terça-feira, enquanto ela e o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, buscam estimular os eleitores antes da eleição de 5 de novembro.

A audiência do programa da ABC é composta em grande parte por mulheres de meia-idade e mais velhas, o público-alvo da promessa de Kamala de aliviar o fardo de cuidar dos filhos e dos pais idosos ao mesmo tempo, às vezes chamado de "geração sanduíche"

"Eu cuidei da minha mãe quando ela estava doente. Ela foi diagnosticada com câncer", disse Kamala, descrevendo sua experiência pessoal com o cuidado.

"Há muitas pessoas em nosso país que estão bem no meio. Elas cuidam de seus filhos e de seus pais idosos, e é quase impossível fazer tudo isso", disse ela.

A política de Kamala expandiria o Medicare, o plano de seguro federal para idosos e pessoas com deficiência, para cobrir, pela primeira vez, os cuidados de longo prazo para idosos em casa, incluindo serviços como auxiliares de saúde em casa, na esperança de poupar as famílias norte-americanas do custo muitas vezes alto de casas de repouso para familiares idosos.

"Trata-se de dignidade para o indivíduo, trata-se de independência para o indivíduo", disse ela. "As pessoas estão com suas habilidades diminuindo até certo ponto, mas sua dignidade e seu orgulho não diminuíram... Elas querem ficar em suas casas. Não querem ir para outro lugar, pois é muito caro para a família mandá-las para uma casa de repouso."

A proposta seria financiada pelo dinheiro economizado com um novo plano de negociação de preços de medicamentos apresentado por Biden e pela repressão aos custos ocultos de medicamentos.

Muitas políticas ecoam as propostas da "economia do cuidado" do presidente norte-americano, Joe Biden, cortadas de grandes projetos de lei de gastos aprovados no Congresso.

Mais de um quarto dos norte-americanos com 50 anos ou mais está cuidando de pelo menos um membro da família ou amigo que tem uma deficiência ou problema de saúde, de acordo com uma pesquisa de agosto da Universidade de Michigan. Mais de três quartos das mulheres com 50 anos ou mais acham que as pessoas que cuidam de entes queridos idosos estão sofrendo com a economia atual, de acordo com uma pesquisa de setembro da Associação Americana de Pessoas Aposentadas.

Kamala já disse que ofereceria um crédito tributário para crianças de 6 mil dólares como parte de sua plataforma econômica geral, que busca ajudar financeiramente os norte-americanos que são encarregados do trabalho não remunerado de cuidar de seus entes queridos.

A vantagem de Kamala sobre Trump diminuiu para 46% a 43%, de acordo com pesquisa Reuters/Ipsos concluída na segunda-feira.