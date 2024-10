Jubilut sobre virada para youtuber: 'Tomei muita porrada de gente malandra'

Professor de Biologia, Paulo Jubilut começou a publicar videoaulas no Youtube como um registro do seu legado, após uma década de dedicação às salas de aulas. Enquanto se preparava para dizer adeus às escolas, seus vídeos viralizaram no Youtube.

O professor não quis perder a oportunidade. Investiu 17 mil reais emprestados para fundar seu curso de biologia online, a Prova Total (antigo Biologia Total). Com o faturamento do primeiro dia de vendas do curso, Jubilut contou no Divã de CNPJ que chegou a acreditar que estava rico.

Fiz um vídeo lançando a plataforma? bombou. No lançamento, vendeu 80 mil. Eu era o cara dos 5 mil que não ia comprar o apartamento. De repente, em uma, duas horas, você vende 80 mil. Eu falei, nossa, fiquei rico Paulo Jubilut, Professor de biologia e empresário

A alegria durou pouco. O negócio de Jubilut nasceu em uma realidade de poucos cursos online, em 2013. A falta de concorrência e experiência com tecnologia do professor não dimensionaram que a explosão de acessos revelaria os problemas da plataforma de cursos.

No dia seguinte a galera começou a usar a plataforma. Meu deus do céu. A plataforma estava toda quebrada, mal feita, o botão não funcionava. Rodar vídeo naquela época era mais difícil, porque a banda da internet era ruim [...] Começou a ter muito problema, muita reclamação Paulo Jubilut, Professor de biologia e empresário

A agência que Jubilut contratou para preparar o site de biologia entregou a plataforma com diversos erros. A empresa foi além: tentou revender a ideia do professor de biologia para outros profissionais de educação sem autorização prévia.

Aí vieram as picaretagens que eu não via na época de professor [...] Esse cara primeiro tentou ser meu sócio, o cara da agência, porque ele viu que era bom, eu falei não. Depois, ele começou a vender a minha plataforma para outros professores Paulo Jubilut, Professor de biologia e empresário

Jubilut considera que a falta de experiência nos negócios abriu espaço para que pessoas mal-intencionadas se aproveitem do seu curso e da sua falta de apoio técnica para tecnologia.

Eu era professor, eu não tinha preparo.c, que foi se aproximando de ti. Eu entendo quando a pessoa fica famosa e se fecha, porque muita gente se aproxima para tirar vantagem Paulo Jubilut, Professor de biologia e empresário

Em meio às tentativas de sabotagem do curso, Jubilut tinha milhares de clientes que tentavam acessar sua plataforma e, constantemente, se deparavam com erros básicos para assistir uma vídeo-aula.

Quando as pessoas começaram a reclamar, o e-mail chovia, era de chorar de gente reclamando. Cara, chovia, assim. Era terrível, e eu virei atendimento ao consumidor. A Rafaela que estava terminando o mestrado, eu falei, "meu ajuda, pelo amor de Deus" Paulo Jubilut, Professor de biologia e empresário

Rafaela, esposa de Paulo Jubilut, assumiu a administração do negócio e as responsabilidades financeiras. O professor era tão estreante que, apenas a partir da entrada da esposa nos negócios, a empresa ganhou um CNPJ e contratou sem primeiro funcionário.

Após atravessar a sensação de "ficar rico" e chegar ao desespero do atendimento ao consumidor, Jubilut aconselha quem pretende abrir um negócio digital.

Se você vai trabalhar no digital e precisa de tecnologia, tenha alguém que entende de tecnologia, eu apanhei muito por não saber. Isso te economiza muita dor de cabeça pela frente Paulo Jubilut, Professor de biologia e empresário

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira a conversa com o professor e empresário Paulo Jubilut aqui: