Jornalistas italianos são agredidos no Líbano

ROMA, 8 OUT (ANSA) - Uma equipe de jornalistas italianos foi agredida por vários homens enquanto cobria o conflito no Líbano na manhã desta terça-feira (8), e o motorista que os acompanhava sofreu um infarto durante a ocasião e faleceu.

Segundo relato da repórter Lucia Goracci, que estava com o cinegrafista Marco Nicois, eles gravavam imagens para o telejornal TG3, da emissora RAI, na cidade litorânea de Jiyeh, quando foram abordados por um homem que tentou arrancar a câmera, apesar de a guia local ter informado aos membros do Hezbollah na região sobre a presença de jornalistas estrangeiros.

"Voltamos para o carro prontos para fugir, mas outros homens chegaram e nos cercaram com empurrões. O primeiro homem tentou atirar uma enorme pedra em nós, mas o impediram. Conseguimos escapar com o carro, porém fomos perseguidos [com motos]. Quando Ahmad [o motorista] parou em um posto de gasolina nos arredores de Ghazieh, um homem veio até nós, arrancou as chaves de Ahmad e tentou quebrar a câmera de Marco através das janelas abertas.

Ninguém veio nos ajudar", contou Goracci.

Ela ainda revelou que o motorista saiu do carro para tentar acalmar os agressores, quando caiu no chão. Uma ambulância chegou a atender Ahmad, que tinha sofrido um infarto, mas não conseguiu reanimá-lo. (ANSA).

