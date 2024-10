Inflação da zona do euro está em declínio, mas o trabalho ainda não terminou membro do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro está em declínio, mas o Banco Central Europeu deve permanecer vigilante e garantir que o aumento dos preços se estabeleça em sua meta de 2% mesmo no médio prazo, disse nesta terça-feira o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel.

O BCE cortou a taxa de juros duas vezes este ano e uma novo afrouxamento em outubro e dezembro está quase totalmente precificado, sugerindo que os investidores veem um declínio constante nos custos dos empréstimos depois de atingirem uma máxima recorde.

"Felizmente, as expectativas de inflação estão agora bem ancoradas novamente", disse Nagel em um discurso. "Mesmo que seja provável que as taxas de inflação voltem a subir um pouco nos próximos meses devido aos efeitos de base, a inflação está fundamentalmente em declínio."

Alertando que a luta contra a inflação ainda não está ganha, Nagel também disse que as pressões subjacentes dos preços ainda estão muito altas, com o núcleo da inflação ainda bem acima de 2%.

"O núcleo da inflação e, em particular, a evolução dos preços dos serviços ainda não são satisfatórios", disse Nagel. "Portanto, devemos permanecer vigilantes para que a taxa de inflação se estabeleça em 2% no médio prazo."

