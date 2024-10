Índice europeu STOXX 600 cai pressionado por setores de mineração e de luxo

Por Sruthi Shankar e Paolo Laudani e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta terça-feira, com a falta de novos detalhes sobre as medidas de estímulo econômico da China provocando uma venda em setores ligados à economia do país, como mineração e luxo.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,55%, a 516,64 pontos, depois de perder cerca de 1% durante a sessão.

Empresas de luxo, como LVMH, Kering, Burberry e Hermès, que obtêm grande parte de suas receitas da China, caíram entre 0,6% e 4,5%.

As mineradoras foram as que mais recuaram entre todos os setores, com queda de 4,4%, conforme preços do cobre e do minério de ferro caíam depois que as autoridades chinesas não conseguiram inspirar confiança nos planos de estímulo destinados a reanimar a economia. [MET/L]

As ações dos fabricantes de bebidas destiladas Remy Cointreau e Pernod Ricard cederam 6,4% e 4,2%, respectivamente, depois que a China anunciou medidas "antidumping" provisórias sobre as importações de conhaque da União Europeia.

As ações de luxo e os fabricantes de bebidas alcoólicas pesaram sobre o índice de ações da França, que teve um desempenho inferior ao do índice de referência STOXX 600 e de outros mercados da união monetária.

"O mercado pode conviver com algumas tarifas adicionais aqui e ali, mas a situação pode se agravar se eles impuserem tarifas drásticas mais rapidamente para realmente mudar as coisas", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

O STOXX 600, juntamente com as ações alemãs, italianas e espanholas, está no caminho para obter ganhos anuais, conforme investidores precificaram cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Economistas consultados pela Reuters esperam que o BCE corte sua taxa de depósito em 25 pontos-base na próxima semana e novamente em dezembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,36%, a 8.190,61 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,20%, a 19.066,47 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,72%, a 7.521,32 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,24%, a 33.733,90 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,15%, a 11.734,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,37%, a 6.668,61 pontos.